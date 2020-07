Desplazados por balaceras en Sinaloa no confían en que castiguen a criminales

Culiacán, Sinaloa.- Familia desplazada por la violencia de una comunidad serrana de la sindicatura de Tepuche, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa, considera muy difícil que se castigue con cárcel a los responsables de cometer actos violentos y sembrar el terror, obligando que comunidades enteras queden en el abandono.

Por una parte, dijo que nadie se atreverá a denunciarlos porque, además, no saben quiénes son esas personas, la mayoría de las familias no quieren problemas y lo único que desean es regresar a vivir en paz a los lugares en donde crecieron sin sentir temor, ni por las autoridades, ni por los criminales, por lo que para ella el dictamen que penaliza a quien provoque desplazamiento forzado, que fue aprobado por los diputados el pasado miércoles, no funcionará.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Expresó que los legisladores hablan muy bonito sobre la atención a las víctimas, cuando en la práctica no las apoyan con nada.

Duda

Bienvenida esta adición al Código Penal para el Estado de Sinaloa, pero está muy lejos de implementarse, pero se vale soñar, expuso el defensor social Leonel Aguirre Meza.

El también regidor de Navolato no cree que se llegue a encarcelar a quienes con violencia provoquen los desplazamientos de las familias de las zonas serranas, porque las víctimas no denunciarán, pues las autoridades estatales, ni federales les garantizan la seguridad.

“No hay autoridad en las zonas en donde hay desplazamientos, allí quien manda es el crimen organizado”, detalló.

Para él, no basta sólo con sacar una ley, también se debe dar el presupuesto suficiente a los institutos que van a dar el apoyo a las víctimas y cumplir con una serie de requisitos que llevaría mucho tiempo poder concretar.

Recordó que el problema de los desplazados por la violencia viene de muchos años atrás, y es resultado del abandono del Estado a las zonas serranas, esto permitió que los criminales impusieran su propia ley, y ahora, cambiar esto está muy difícil.

Sanción

Entre lo aprobado por los diputados, se impondrán penas de 6 a 12 años a quienes generen los desplazamientos de personas. La pena aumentará la mitad cuando la víctima sea un niño, adolescente, persona defensora de los derechos humanos y periodistas.

Limitación

No se entenderá por desplazamiento forzado interno el movimiento de la población que provoque la autoridades, cuando tenga por objeto la seguridad de la misma.