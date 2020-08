Desplazados por balaceras no sienten real las palabras de AMLO sobre seguridad en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Desplazados por la violencia de la sindicatura de Tepuche, sobre todo de Bagrecitos desconocen el porqué el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su visita a Sinaloa dijo a ellos no les iba a faltar nada, y que la inseguridad ya se había controlado si ni el gobierno municipal, estatal o federal les ha garantizado el regreso y tampoco les ha garantizado la permanencia en esta ciudad de Culiacán.

Indicaron que Atención a Víctimas solo les dio unas despensas, pero no más apoyo que lo ayude a subsistir mientras puedan regresar. Algunas personas han estado dando muchas vueltas para buscar empleo en Culiacán y no han encontrado, y ya ni siquiera tienen dinero para los camiones, tampoco tienen vivienda en donde quedarse y no cuentan para pagar la renta de una casa.

Denuncian desinterés e insensibilidad por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa quien tiene un comité de vivienda, tiene instituciones de asistencia social y a ellos los ha dejado solos. El delegado Jaime Montes coordinador de Programas Federales en Sinaloa tampoco los ha apoyado con nada.

Por esta razón no se explican qué fue lo que le dijeron al presidente de la República para que creyera que todo está bien cuando la realidad es muy distinta. Ellos requieren que los apoyen con un trabajo y el pago de la renta de una vivienda. No han regresado a sus viviendas porque las autoridades no les garantizan la seguridad.