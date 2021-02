Después de 32 años, residente de los Ángeles se comunica con su familia, en Culiacán

Sinaloa.- Fue el 14 de noviembre cuando Debate publicó que la señora Liliana Morales Rivas, residente de Los Ángeles, California, Estados Unidos, buscaba a su madre, la señora Ramona Rivas Barraza, y a sus hermanos, que viven en Culiacán.

Días después, Liliana recibió una llamada que le hizo brincar el corazón de alegría: su madre le estaba llamando por teléfono después de 32 años de no saber nada, una de la otra.

De igual manera, sus hermanos han estado en comunicación con ella, comentó. Desde aquella ciudad de Estados Unidos, Morales Rivas llamó a la redacción de este rotativo para agradecer la publicación que, dijo, le ayudó a logró cumplir su meta de volver a saber de su familia.

Ella padece problemas cardiovasculares y, en su momento, manifestó que se sentía impotente por no poder viajar a Culiacán en medio de la pandemia del coronavirus.

“Saber que mi madre está viva me alarga la vida (…) me siento muy orgullosa de El debate, muy agradecida porque me han ayudado a cumplir mi meta de vida”, manifestó.

Como se recordará, Liliana contó que desde hace 32 años migró a Estados Unidos en busca de una mejor vida y que desde entonces, no había vuelto a ver a sus consanguíneos. El último contacto que tuvo, dijo, fue con su media hermana Romana, hace 20 años, quien también tenía su residencia en el vecino país, aunque ella se regresó a Culiacán.

Hoy, dijo Liliana Morales Rivas, vía telefónica desde Los Ángeles, su madre Ramona vive en el fraccionamiento San Benito y la asiste su sobrina Michelle Barraza.