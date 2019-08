Después de grandes batallas, Alexis y Mario vencen el cáncer

Sinaloa.- Al haber transcurrido tres años de que Mario Andrés, de 11 años de edad, y Aram Alexis, de 15, iniciaron su tratamiento contra el cáncer, llegó el día en el que lograron tocar las cinco campanadas, que representan haber vencido esta enfermedad.

Con la compañía de médicos, enfermeras, familias y amigos que estuvieron en este doloroso viaje, en el que también hubo momentos de alegría, los adolescentes con orgullo y fuerza tocaron la campana como símbolo de estar libres de leucemia.

Entre llantos de felicidad y sonrisas, las víctimas de esta enfermedad dijeron haber pasado días de inmenso dolor sin poder levantarse de la cama de un hospital o de su casa por varias semanas debido a la debilidad que su cuerpo presentaba, pero esto no fue motivo para dejarse vencer, pues cada día que pasaba era una esperanza y motivo para seguir luchando.

El gran día llegó para ellos, y en su mensaje agradecieron a todo el equipo de doctores e instituciones que hicieron posible su recuperación total, siendo importante para ellos las palabras de aliento que los doctores y las enfermeras les daban para que no se dejaran vencer.

Momento en el que Alexis toca las campanadas. Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

Todo es posible

Durante el tiempo de su tratamiento, Aram Alexis recibió un aproximado de 180 quimioterapias, pero aun así nunca hizo a una lado sus estudios, ya que uno de sus más grandes sueños es superarse.

El adolescente dijo sentirse mejor que nunca, con muchas ganas de apoyar a quienes están bajo tratamiento del cáncer.

Actualmente, Aram se encuentra estudiando el primer año de preparatoria y dijo que esto no lo hubiera logrado sin el apoyo de su mamá, quien hizo de lado trabajo y hogar para estar con él en todo momento.

Sacrificio

Por su parte, la mamá de Alexis señaló que no solo su hijo enfrentó el cáncer, sino toda su familia, ya que el impacto de esta noticia no es nada más emocional, sino también económico, pero no importó perder su trabajo y en ocasiones tener dificultades para pagar medicamentos cuando se requería, por lo que agradeció a quienes conforman el hospital por la atención brindada y las alternativas diferentes que se le brindaron para que el menor por segunda ocasión venciera el cáncer.