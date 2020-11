Destaca Sinaloa en precios bajos de gasolina, informan en la mañanera

Sinaloa.- En la mañanera de hoy, 16 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la palabra a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, para continuar con el seguimento de los precios de las gasolinas y los combustibles como cada lunes, en donde Sinaloa destacó a nivel nacional por los precios más baratos de la gasolina Regular y en el Diésel.

El presidente recalcó la importancia de este informe pues “si hay precios estables en los energéticos, no aumentan los precios de artículos de primera necesidad (...) no era nada más que aumentaba la gasolina y el diésel, sino todo y llegaban a decir los funcionarios porque afectaba a todos porque no todos tenían automóviles.”, señaló, además de añadir que "si se informa quién es quién en los precios, se abusa menos" del consumidor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con la app "Litro por Litro" de la Profeco estos son los precios más baratos y caros registrados en campo:

Gasolina regular

La gasolina regular se da al precio más barato en San Mateo Atenco, Estado de México, por la empresa Mobil a 15.47 el litro y en Medellín de Bravo, Veracruz, por la franquicia Pemex a 15.49. En contraparte, el precio más caro se da en Talpa de Allende, Jalisco, por franciquia Pemex a 21.11 el litro y en Hermosillo, Sonora por la empresa Chevron a 19.99.

Gasolina premium

La gasoilna premium se da al precio más barato en Medellín de Bravo, Veracruz, por franquicia Pemex a 15.55 el litro y en Puente Nacional, Veracruz por franquicia Pemex a 16.35. En contraparte, el percio más caro se da en Guanajuato, Guanajuato, por la empresa Shell a 22.07 el litro y en Guasave, Sinaloa, por franquicia Pemex a 21.99.

Diésel

El precio más barato del diésel se encuentra en Culiacán, Sinaloa, por la empresa DieselMax a 16.39 el litro y en Tepatlaxco de Hidalgo, Sinaloa, por la empresa Mobil a 16.51 el litro. En contraparte, el precio más caro lo dan en Talpa de Allende, Jalisco, por la franquicia Pemex a 21.68 el litro y en Tonalá, Chiapas, de la empresa Repsol a 20.89 el litro.

El promedio de la semana de las tres marcas más caras son Redco, Arco y Chevron. Por su parte, Orsan, Total y C500 son las marcas más economicas.

Cierre de los precios el 13 de noviembre

A la fecha del 13 de noviembre la mezcla mexicana de petróleo cerró a un precio de 38 dólares, el diésel a 18.91, la premium a 18.68 la premium y la gasolina regular a 18.10.

Verificaciones de la Profeco a gasolineras

En total se atendieron 220 quejas y denuncias en la app "Litro por Litro" a través de 157 verificaciones. Una gasolinera no se dejó colocar los sellos, para que lo tomen en cuenta los consumidores de Culiacán, Sinaloa.

"A todos los culichis tengan cuidado con Multiservicios Fernández en Álvaro Obregón, 3579 NTE, Lombardo Toledano, que no se dejó colocar los sellos, no está dando litros completos", advirtió el titular de la Profeco a los residentes de la capital de Sinaloa.