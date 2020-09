Destinarán casi 100 mdp para construir infraestructura en la UAS

Sinaloa.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, firmaron un convenio mediante el cual se formaliza una inversión de 96.7 millones de pesos, que serán utilizados para la construcción de aulas, laboratorios, módulos sanitarios e instalaciones eléctricas, además para la realización y equipamiento de un auditorio y de un centro de prácticas profesionales.

El acuerdo firmado a través del Convenio del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con la Universidad Autónoma de Sinaloa, contempla recursos por 61 millones proyectados para este año, al cual se le adicionan 35.7 millones los cuales se aplicarán en nivel bachillerato y universidad.

En su intervención el gobernador Quirino Ordaz Coppel, expresó que la UAS es el alma máter más importante de los sinaloenses, afirmando que los 96 millones que se invertirán en la universidad, es un monto importante en estos momentos de crisis económica, asegurando que no escatimará apoyos y recursos para priorizar la modernización y rehabilitación de la infraestructura, lo cual le dará mayor capacidad de respuesta.

“La universidad tiene gran estabilidad, tiene ese gran posicionamiento y reconocimiento, para nosotros es fundamental seguir trabajando en equipo. Para mí la universidad es importantísima, yo los llevo en mi corazón, y sobre todo soy su amigo y también su aliado”, expresó.

Quirino Ordaz, reconoció el trabajo del rector Juan Eulogio Guerra Liera, por poner en alto el nombre de la universidad no sólo a nivel nacional, también en el campo internacional.

En su intervención, el rector de la UAS Juan Eulogio Guerra Liera, destacó el equipo que ha hecho con el gobernador Quirino Ordaz, por garantizar la salud pero también por no detener la educación durante la pandemia, otorgando 35.7 millones de pesos adicionales, para la terminación de un centro de investigación de la salud en Culiacán y la construcción de un gimnasio en Mazatlán.

“Uno de los aspectos más delicados en educación, tiene que ver en las condiciones en las que se atienden a nuestros estudiantes, hay exigencia en infraestructura, hay exigencias en laboratorios, laboratorios de cómputo, y otros aspectos que tienen que ver con la ciencia y el deporte”, comentó.

Por su parte, el director del ISIFE, Álvaro Ruelas Echave, explicó que dicho convenio de participación servirá para construir nuevas aulas, laboratorios, instalaciones sanitarias y eléctricas, sumando un total de 911 millones para educación superior, en lo que va de la administración.

“De esta manera estaremos ayudando a nivel medio superior (bachillerato), y también esta inversión va para el nivel superior en especial para inversiones que se realizarán en municipio de Culiacán y Mazatlán”, detalló.

En su turno, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López resaltó que el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel defiende la igualdad y la búsqueda de oportunidades, destacando que invertir en educación, significa invertir en salud y en capital humano, en la gente.

“Particularmente que en este momento se esté firmando un convenio de esta naturaleza, de inversión a la educación no es fortuito, una y otra vez no me cansaré de decir lo que significa pertenecer a un gobierno que tiene rostro humano”, dijo.

Con los recursos de este convenio, en bachillerato se atenderán los municipios de Mazatlán y Culiacán con la construcción de aulas, laboratorios, módulos sanitarios e instalaciones eléctricas.



Para el grado universitario se tiene programado la construcción y equipamiento de un auditorio y un centro de prácticas profesionales.