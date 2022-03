Detecta ASE más de 40 mdp en la Cuenta Pública 2020 del alcalde Jesús Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Los informes individuales de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, muestra que el gobierno municipal de Culiacán que encabeza Jesús Estrada Ferreiro incrementó el monto de los pliegos de observaciones, que pasó de $26,786,343.00 a $40,596,550.23.

Los hallazgos de la ASE se centran en pagos sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados; deudores diversos y anticipo a proveedores, los cuales no han sido recuperados o aplicados al presupuesto correspondiente; pagos de arrendamiento de automóviles y de honorarios asimilables a salarios, que no se apegaron a lo dispuesto en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; pagos de igualas diversas, las cuales no se incluyeron en los tabuladores de sueldos autorizados en el Presupuesto de Egresos.

Además de pagos con recursos del impuesto predial rústico por concepto de gastos que no se consideran inversión pública en el medio rural; pagos con recursos de fondo federal, para obras que no están beneficiando a la población en pobreza extrema y rezago social, debido a que no se encuentran operando y; volúmenes de conceptos de obra pagados injustificados, en exceso y no ejecutados.

Además, se observó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso para pagar los pasivos de corto plazo, originando pasivos sin fuente de pago por un importe de $506,869,100.18.

Por otra parte, se detectaron debilidades en su sistema de control interno; además, los resultados obtenidos reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Código Fiscal de la Federación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Leer más: VIDEO: ¿Lo dijo o no lo dijo? Estrada Ferreiro niega comentario "las mujeres propician que les hagan daño"

Incluye no atención a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, entre otras disposiciones jurídicas aplicables.