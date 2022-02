Detecta la UAS un 5% de estudiantes en rezago educativo 

Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) esta en busca de evitar el rezago educativo ya que actualmente alrededor del 5 por ciento de los estudiantes abandonaron los estudios.

Jesús Madueña Molina, rector de la UAS, señaló que es precisamente el rezago educativo lo que obliga a que las clases sean presenciales como se están llevando a cabo pese a seguir en tiempos de pandemia.

La casa rosalina cuenta con alrededor de 170 mil alumnos, de los cuales un promedio de 8 mil 500 se vieron en la necesidad de abandonar sus estudios de los cuales en su gran mayoría eran de nivel bachillerato.

“Nos preparamos para poder sacar adelante está situación porque les he comentado que ya no podemos seguir de manera hibrida o virtual porque hay mucha desigualdad en la población hay gente que no tiene internet, hay gente que no tiene computadoras para conectarse o que no tiene equipos entonces lo que estaba pasando era que había un rezago educativo y que sin duda alguna viene a afectar los procesos de aprendizaje”.

Dijo que este rezago educativo se daba en gran parte en el nivel medio superior debido a que tienen preparatorias en gran numero de comunidades en donde los alumnos cuentan con acceso a internet lo que los obliga a abandonar sus estudios.

Aseguró que durante la segunda semana de clases presenciales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el 100 por ciento de los alumnos ya se presentó a las aulas, por lo que agradeció al 20 por ciento de la matrícula, entender que regresar a las escuelas es importante.

Además de que se estuvieran encargando de los profesores que se negaban a regresar a las aulas debido a que tenían otro trabajo.