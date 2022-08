Detectan más de 40 restaurantes en Sinaloa que no cumplen protocolos contra Covid-19

Recordó que en la primera visita a los negocios se realiza el llamado a cumplir, y de no ser así la comisión tiene la facultad de implementar sanciones , mismas que van desde la suspensión total o parcial, además de económicas que por este tema van desde los 10 mil hasta 200 mil pesos dependiendo de la falta a la que se incurra.

"Hasta el momento tenemos alrededor del 10 por ciento de establecimientos que hemos detectado que no han cumplido, entonces estamos dando un exhorto nuevamente para que cumplan y vamos a volverlos a visitar", reiteró.

Expuso que de los 400 restaurantes que han sido visitados en toda la entidad hasta el momento, un aproximado del 10 por ciento no está cumplento con las medidas sanitarias obligatorias , sobre todo en la toma de temperatura al ingresar y en contar con filtros sanitarios.

Culiacán, Sinaloa.- Más de 40 restaurantes se han detectado en Sinaloa que no cumplen con las medidas sanitarias contra Covid-19 , a quienes se les llamó la atención por parte de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Sinaloa dio a conocer el comisionado Luis Alonzo García.

