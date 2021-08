Detectan perfiles falsos de conductores en el transporte de plataformas digitales de Culiacán

Sinaloa.- Dirigentes de los conductores del transporte de plataformas digitales en Sinaloa demandaron reformas a la Ley de Movilidad Sustentable para que haya un riguroso filtro de las personas que trabajan como choferes de estas unidades, debido a que se presenta un problema serio de cuentas clonadas y perfiles falsos de operadores, que no saben quiénes son, dónde viven y se puede prestar para malos usos.

Al participar en el foro” Regulación de plataformas digitales como medio de transporte en Sinaloa” convocado por el Congreso del Estado, Daniel González Gómez, representante de los conductores de la zona centro de Culiacán destacó la importancia de la regulación de las personas que trabajan en cada una de las plataformas móviles para que haya filtros más contundentes para la selección de conductores, que actualmente genera ingresos para 10 mil personas y requieren una seguridad laboral.

“Cualquier persona con cierta documentación y en línea pueden registrarse y empezar a prestar el servicio, y al menos hay un problema serio en la ciudad de Culiacán, no sé en las otras ciudades, creo que también de conductores que están prestando el servicio con cuentas que no son propias, es decir, no sé si son falsos, pero quien está registrado en la plataforma y la persona que presta el servicio no son la misma persona, que esto se debe regular, por prestarse a malos usos”, advirtió a los diputados.

Entre los planteamientos están la fijación de tarifas multilaterales, a raíz de que las actuales las establecen las plataformas y las manejan a su conveniencia y al gusto de los usuarios, que muchas veces no cubren los porcentajes de los costos de operación del servicio, en cuanto a la inversión que se realiza en la compra del vehículo y los gastos de operación, explicó González Gómez.

El representante de la Asociación de Conductores Privados por Aplicaciones Móviles en la zona sur del estado, Marco Antonio Gordoa Obeso se quejó de falta de seguridad y en un tiempo fueron perseguidos hasta de las autoridades, que los llevó a organizarse, por ser una fuente de ingresos de personas que se han quedado sin trabajo, otros por la edad, mujeres y personas con discapacidad.

Externaron su conformidad de que los conductores de plataformas digitales sean reconocidos en una ley, como una manera de defenderse ante el resto de las modalidades del transporte público que funciona desde hace muchos años, pero que urge incorporar esta modalidad de las plataformas digitales.

Dijo que desde 2018 plantearon una iniciativa de reformas a la Ley de Movilidad Sustentable, porque no buscan pleitos con otros sindicatos del transporte, y simplemente se les reconozca como otra forma moderna de prestar el servicio con aplicaciones y que no se les detenga.

Gordoa Obeso manifestó que es necesario tener identificadas a las unidades por cuestiones de seguridad, ya sea por un holograma o permisos, aunado a la cantidad de conductores que puedan laborar mediante un permiso del Gobierno del estado.

Defendió los derechos de los operadores que sean a través de organización de gremios de plataformas móviles, y que estén representantes dentro de los Comités de Transportes.

Como representante de los conductores privados de plataformas de Guasave, Tarek Millán manifestó que los ingresos por prestar este servicio de manera licita que ya dentro de los gastos diarios de muchas personas que los usan, y defendió el respeto de los usuarios a elegir el medio de transporte que quieran utilizar.

De Los Mochis, el conductor Guadalupe Cañedo se pronunció por estar regulados y no tener problemas con las autoridades estatales y tampoco con los taxistas, y dijo que al igual que él, es su única fuente de ingresos para sostener a su familia.