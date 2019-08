Detectan presuntas facturas falsas en SSPE y penal de Culiacán

Sinaloa.- Por realizar comprobaciones con facturas presuntamente apócrifas y reportar gastos que nada tienen que ver con su operatividad, la Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo observaciones a las cuentas públicas correspondientes al 2017 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, hoy Centro Penitenciario Aguaruto.

La ASE detectó que la dependencia estatal, en el periodo en que estuvo como secretario Genaro Robles Casillas, pagó 582 mil 718 pesos con 6 centavos a un particular que prestó servicios consistentes en elaboración de comida para internos del penal de Angostura, de la cual se cuenta con comprobantes fiscales digitales, pero cuando se intentó confirmar la operación con el proveedor, no fue posible debido a que el domicilio registrado, en la colonia Las Huertas en esta ciudad capital, no fue localizado.

Por esta razón, la ASE presume que los documentos son apócrifos.

Además, la Secretaría de Seguridad también tuvo un gasto por más de 6 millones de pesos en operativos, los cuales no fueron facturados, alegando que por su confidencialidad no serían comprobables.

El penal

Al analizar las pólizas de egresos emitidas por el Centro Penitenciario Aguaruto de la ciudad de Culiacán, a favor del proveedor P&P Soluciones para Oficina, S.A. de C.V., por concepto de pago de facturas por compra de medicinas y reactivos para laboratorio, por un importe total de 413 mil 231 pesos con 36 centavos, al querer constatar esta compra personal, la ASE encontró que el domicilio que aparecía en las facturas estaba desocupado.

Por esta razón se considera que la operación es apócrifa, porque el proveedor, al ser notificado y citado, desocupó el domicilio.

En internet esta empresa también aparece como proveedora de la UAdeO, pero de productos de limpieza.

La ASE emitió el pliego de observaciones por un monto de 56 mil 409.68 pesos, por haber realizado pagos por concepto de elaboración de portón de acceso habilitado y colocación de hoja para portón blindado, omitiendo anexar la documentación justificativa que ampare los trabajos realizados.

El domicilio de quien expidió las facturas se trata de un particular en la colonia Los Helechos de esta ciudad capital, el cual se encuentra desocupado.

Otro caso

El mes de noviembre de 2017, el proveedor Construcciones Neylan, S.A. de C.V., prestó servicios de albañilería, electricidad y acabados de rehabilitación de la caseta de acceso a penal, por importe de 22 mil 398 pesos, lo cual consta en el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) impreso número 645, mismo que es presumiblemente apócrifo, ya que al tratar de confirmar la operación realizada con dicho proveedor y realizar compulsa, no fue posible llevar a cabo la diligencia, toda vez que no se localizó el domicilio en el cual se ubica el proveedor antes citado.