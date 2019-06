Detendrán a toda persona que tire basura en arroyos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante una supervisión de limpieza que realizaron autoridades del Ayuntamiento en los trabajos que se están realizando en el arroyo del Piojo se detectó que, a pesar de llamado de no tirar basura, siguen realizando esta práctica.

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro señaló que transcurrió apenas una semana cuando personal de Aseo y Limpia estuvo presente desazolvando el afluente; sin embargo, se detectó que vecinos de este sector continúan tirando bolsas de desechos, en lugar de esperar a que pase el camión de la basura.

El presidente municipal explicó que los trabajos de limpieza no son sencillos, ya que al no haber espacio para ingresar a los arroyos y los canales, prácticamente todo el trabajo se hace de manera manual: “Esta recién limpio, y ya tiene basura. No podemos tener patrullas en cada cuadra para ver si tiran basura, pero al que agarremos será llevado a barandilla”, dijo.

Concienciación

Colchones, sillones, ramas, troncos y estufas es lo que más encuentran los trabajadores de Aseo y Limpia en los afluentes, lo que obstruye la fluidez del agua en tiempos de lluvias.

Esto genera un riesgo latente para las inundaciones, motivo por lo que las autoridades buscarán que se creen sanciones más fuertes con el fin de que se cree conciencia entre la población.

En la supervisión se detectó que existen vecinos que viven pegados al arroyo y que conectan sus drenajes de aguas negras, generando un foco de infección para quienes viven alrededor de estos, por lo que será el municipio quien se encargue de detectar estas anomalías para que los afluentes sean solamente para agua pluviales.

Retiro

Han encontrado que existen viviendas que invadieron terrenos pegados a los arroyos y canales, lo que impide el paso de la maquinaria para los trabajos de reparación o limpieza que necesitan hacerse de manera constante, por lo que Estrada Ferreiro comentó que buscarán que estas personas tumben estos espacios construidos de manera ilegal con el fin de facilitar los trabajos.

