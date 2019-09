Determinan nueva terna para comisionado de Ceaip en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana determinó una nueva terna de aspirantes a ocupar el cargo de comisionado estatal de Acceso a la Información Pública, quedando tres de cuatro, considerados para ser votados en el pleno en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria.

Sebastián Landa Román, ahora exaspirante al puesto, renunció a la contienda el pasado miércoles luego de ser fuertemente criticado por los diputados de oposición por posibles conflictos de interés que podrían darse, dado que ya funge como secretario técnico de la Comisión de Transparencia del Congreso.

La diputada de Morena Cecilia Covarrubias, presidenta de dicha Comisión, informó que el aspirante Sebastián Landa presentó su separación de manera formal, con el fin de evitar confusiones y especulaciones por el actual cargo que ostenta y tener simpatía con el partido de Morena.

Aclaró que, previo a su renuncia, ya se había acordado que ella no votaría en el pleno por alguno de los aspirantes, para evitar malentendidos, sin embargo, el señor Landa decidió separase de la terna, quedándose únicamente con la experiencia de haber sido seleccionado y haber comparecido, para futuras convocatorias.

“Yo no iba a coartar las aspiraciones de Landa, en ese contexto se dio su participación y había la calidad para que no hubiera conflicto de intereses. No iba a votar por él ni apoyarlo, pero por supuesto que él, y quien, sea tiene derecho a aplicar”.

Aseguró que fue una decisión personal del aspirante y que, hasta el momento, el proceso de selección se ha dado de manera transparente y conforme a la ley.

“Se me preguntó, se me cuestionó, pero que haya habido mayor problemas, no hubo. De cualquier manera, se hacen las cosas bien y el proceso sigue siendo el mismo. Estamos actuando conforme a la ley y derecho del Comité de Acompañamiento, que está al pendiente de todo”, manifestó.

Antonio Páez

Otra de las participaciones cuestionadas por simpatizar con Morena fue la de Antonio Páez, sin embargo, la diputada Cecilia Covarrubias informó que no ha sido notificada ni ha recibido algún tipo de mensaje sobre su posible separación de la terna.

Reiteró que Antonio Páez no es militante de Morena y que tampoco colabora con el delegado Jaime Monte, como se había acusado.