Deuda de Gobierno de Sinaloa con SNTE 53 asciende a 700 mdp

Culiacán, Sinaloa.- La deuda que mantiene Gobierno del Estado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Sección 53 va en aumento, informó Fernando Sandoval Angulo, secretario de la Sección 53.

El funcionario estatal dio a conocer que, aunque el Gobierno abona a la deuda en algunos rubros, en otros sigue quedando el pasivo actual, donde el monto más fuerte se refiere al rubro del Figlosnte y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación (Issstesin): “Te abonan deuda pasada, pero no te dan lo que se retiene al día, entonces es una ecuación que no tiene solución, porque por una parte te pago lo que te debo atrasado, pero no te pago la deuda actual, entonces nunca vamos a avanzar”, dijo.

Deuda triangular

Entre Figlosnte, Cobaes y vivienda, el monto asciende a alrededor de 300 millones de pesos; sin embargo, el líder del SNTE 53 dijo que este montó es tan solo de entrada, ya que, sumando todos los conceptos, la deuda podría ascender hasta los 700 millones de pesos.

Mencionó que es una deuda triangulizada, donde Gobierno le debe a Issstesin, y esa dependencia le debe al Figlosnte, y aunque Gobierno ha estado abonando, la deuda marcha a paso muy lento.

Indicó que actualmente les dejaron de pagar los meses correspondientes a abril y mayo, lo cual es equivalente a 12 millones de pesos de retraso.

Jubilaciones

El secretario de la Sección 53 dijo que otro rubro fuerte es en el pago de los jubilados. Explicó que el pago de la gratificación por jubilación corresponde a 17 días de salario por cada uno de los años laborados, por lo que a la hora de jubilarse al docente automáticamente se le debe reflejar y no tener que interponer una demanda o poner en proceso de espera para recibir la gratificación.

Sin embargo, todos los maestros jubilados en el 2018 aún están a la espera del pago, ya que se está avanzando conforme Gobierno abona a la deuda, por lo que apenas se les está pagando a los jubilados del 2015.

Otro de los problemas de la sección es la pensión por invalidez, ya que el Issste no quiere calificar el tema del trabajo; es decir, los compañeros que no pueden regresar a trabajar porque agotaron todos los permisos de salud no se pueden pensionar por invalidez, ya que no hay quien califique esa área, donde ya suman 34 casos de maestros en esa situación.