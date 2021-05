Develan busto de Javier Valdez en la plazuela Obregón en Culiacán, hoy en su aniversario luctuoso

Sinaloa.- Este sábado 15 de mayo se cumplen 4 años del asesinato del periodista Javier Valdez y con motivo del aniversario luctuoso fue develado un busto en su memoria en la ciudad de Culiacán.

El busto está colocado en un espacio de la plazuela Obregón donde se encuentra también la catedral.

El buso fue realizado por Juan Maíz, escultor Michoacano y con la cooperación económica de amigos y familiares, además la estructura sobre la que está el busto fue elaborada y donada con recursos propios de Humberto Alfaro y el significativo monumento fue develado por la familia Valdez Triana.

Griselda Triana, esposa de Javier Valdez comentó que, estos años han sido dolorosos porque le arrebataron la vida a su esposo, al hombre que buscaba con sus libros mostrar las heridas que la violencia ha dejado en miles de este país, es por ello que, el espacio en cuestión es especial no solo porque ahora tendrán la oportunidad de ir para llorarle, sino porque también coincide con la realización del juicio oral de uno de sus asesinos, son seis días de audiencia en los que poco a poco han conocido porque y cómo fue asesinado, es por ello que cada día confirman que la maldad no tiene límites.

Ni sus hijos ni ella desistirán, no pondrán límites a la búsqueda de la justicia y pelearan, aunque saben que será una batalla larga traer a México al culpable para que responda a la justicia.

“Nadie nos doblegará, el no merece el silencio y con el apoyo de todos insistiremos y exigiremos que nuestro crimen sea juzgado por la libertad de expresión.” Agregó.

Alejandro Almazán, amigo entrañable de Javier y periodista mencionó que, acudió a Culiacán en este aniversario porque Javier es su amigo, porque la familia Valdez es su familia también y porque no quiere que las personas lo olviden.

“No quiero que se calle tu voz, en el mundo ideal sería lo mejor tenerte enfrente, sin embargo, desde el día de tu asesinato me he propuesto a aprender de las desgracias, te has vuelto eterno, cumpliste 50 años aquel 15 de mayo y cumplirás 100 y 200, porque este busto es vida y de la muerte hay que sacar la vida; eres eterno carnal” agregó.

Periodistas, familiares y amigos estuvieron presentes en este conmovedor acto, donde incluso se montó una sección para poner stickers estilo tatuaje a quien lo deseara con la alusiva frase del periodista “mala yerba nunca muere“ y “justicia”.