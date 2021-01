Día del Amor y la Amistad fecha de esperanza para floristas del mercado las Flores en Culiacán

Culiacán.- Ante bajas ventas en el mercado de las Flores, comerciantes esperan tener un repunte en las mismas para el día del amor y la amistad 14 de febrero en Culiacán, Sinaloa.

Los floristas del mercado de las Flores en el centro histórico de la ciudad capital mencionaron que la cancelación de eventos, fiestas, celebraciones como medidas rigurosas por el tema de la pandemia ha dejado múltiples afectaciones económicas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Celso Vásquez Un florista con más de 30 años en el mercado comentó que el cierre temporal durante la contingencia sanitaria en el lugar les dejo grandes deudas que hasta el momento no logran recuperarse, pues continúan con pagos pendientes y menos comercialización de productos.

"Quince años, bodas, cierre de panteones y demás nos ha dejado muchas afectaciones, porque es cuando nos va bien en estas fechas".

El florista del mercado comentó que esperan que las autoridades municipales no busquen cerrar para las fechas del 14 de febrero siendo una fecha dónde se percibe el afecto y la cercanía de las personas.

Leer más: Comerciantes de Culiacán afirman que harán voto de castigo

Ante ello pidió una solución o les avisen si van a querer cerrar o no para prepararse con mercancía ya que no pueden malgastar lo poco que tienen en invertir y no vender.

Las esperanzas para la recuperación de ventas es el día de San Valentin mencionaron los floritas del ligar, ya que actualmente tienen ventas de un 30 a 40 por ciento lo cual no les permite realizar mayores inversiones.

"Estamos aferrados a lo que salga para la comida, porque es el único trabajo que tenemos y tratamos de sostenernos poco a poco", manifestó Celso.

Leer más: Dulces de San Valentín que nunca pasan de moda

Las flores que más solicita la ciudadanía en la actualidad es flor fina explicaron los comerciantes como lo son las rosas, crisantemo, la guerrera, exofilia entre otras.

Por último detallaron que no podrán ofrecer ofertas como en otros tiempos pues no están en condiciones económicas y al tener poca producción por las condiciones climáticas.