Días santos se tardará en pasar el transporte urbano, pero si habrá servicio en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El líder de la alianza de concesionarios del Transporte Urbano en Culiacán aseguró que si habrá servicio por lo que hizo el llamado a la ciudadanía a que no se desesperen si tardaban más de lo normal.

Esto debido a que por ser días de poco flujo de personas no se meten todas las rutas por lo que tardan en pasar más tiempo de lo esperado. Señaló que desde el pasado viernes ya se empezó a tener menos pasajeros por lo que no es rentable meter todas las rutas cuando no hay pasaje.

El lider de los transportistas hizo el llamado a la ciudadanía a que sean pacientes pues los horarios no serán los mismos. Pese a que es temporada vacacional expresó que es posible que se presenten menos rutas ya que la escasez de diésel no los deja seguir igual que antes.

Leer más: Sinaloa registra 16 nuevos contagios y dos fallecimientos por Covid-19