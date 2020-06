Dictamen de Ismujeres viene en contra de Eva Guerrero

Culiacán.-La propuesta de designación de Eva Guerrero como directora del Ismujeres, será dictaminado en contra por la Comisión de Equidad de Género y Familia, informó el legislador Pedro Villegas Lobo.

El secretario de dicha comisión resaltó que, el día de mañana en punto de las 9:00 horas, los diputados integrantes estarán sosteniendo una reunión presencial para tratar el tema de la nueva directora del Ismujeres.

Señaló que, se ha optado negar la designación de Eva Guerrero bajo los argumentos de que, la periodista no cuenta con el perfil necesario para abonar a la lucha para la erradicación de la violencia contralas mujeres y la implementación de políticas públicas para su defensa.

No reúne le perfil la comisión es prácticamente a fin a que ella no tiene el perfil necesario de acuerdo a la situación del estado y por eso viene en contra, ella no es apta para el puesto ya que, además ha sido la responsable de violencia política en contra de algunas mujeres, dijo.