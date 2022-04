Dictamen de juicio político contra Estrada Ferreiro fue entregado en la misma sesión del viernes, revela Victoria Sánchez 

Culiacán, Sinaloa.- La diputada de Morena, María Victoria Sánchez Peña se quejó de que los legisladores recibieron la orden del día del 22 de abril y el dictamen de procedencia del juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, hasta que ingresaron al salón de Plenos, que motivó su inconformidad y voto en contra.

Explicó que ella tenía permiso para ausentarse del Congreso del Estado de Sinaloa el pasado viernes, que se le envió un oficio de que se iba a llevar a cabo una sesión.

Cuando se percató a las 11:00 horas de que se estaba celebrado la sesión secreta, fue cuando decidió ir y ver de qué se trataba, y comprobó de que se iba a abordar el tema del juicio político hacia Estrada Ferreiro.

"Llegué con una hora de retraso, por no tener conocimiento porque nunca nos llegó la orden del día, y no tuve conocimiento y tiempo para estudiar el dictamen, que es bien sabido, que los dictámenes que yo no conozco, los votó en contra y es mi decisión", externó la legisladora.

Aseguró que le pidió al presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz que quedara asentado en el acta de la sesión el sentido de su voto y "porque lo hacía y votaba en contra".