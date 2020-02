Diez años sin María Genoveva, víctima inocente de la guerra contra el narco

Sinaloa.- “¿Qué pasó, hija? ‘No, don Guillermo, de eso le quiero hablar: acaba de haber una balacera, y mataron a la Geno’. Esas palabras nunca las voy a olvidar”, recuerda Guillermo Rogers Sáenz al cumplirse una década de aquel fatídico 28 de febrero del 2010, donde perdiera la vida su hija María Genoveva Rogers Lozoya durante el fuego cruzado entre sujetos armados que se enfrentaron en la base de Cruz Roja, situada en el bulevar Leyva Solano.

Diez años en que se diera el aberrante crimen de la paramédico y miembro del Cuerpo de Bomberos Culiacán, y que fuera condenado por varias naciones del mundo, aludiendo a que ni en las guerras de países en conflicto se cometen este tipo de atrocidades en contra de voluntarios de la benemérita institución.

Sus padres y compañeros de trabajo aún recuerdan ese día domingo como si fuera ayer: diez años sin Genoveva, tiempo en que cada aniversario luctuoso se le rinde un homenaje por haber fallecido en cumplimiento de su deber, y que este pasado 21 de febrero, en el 110 aniversario de Cruz Roja, se le entregara un reconocimiento y una medalla de honor póstuma.

Rogers Sáenz dice que aún sienten mucho dolor por la pérdida de su hija, la más pequeña de tres hijos, pero que sienten mucho orgullo por todo lo que han hecho por su hija luego de que con su muerte fue nombrada comandante general.

Luego de su muerte, fue ascendida a comandante general. Foto: El Debate

El aviso crudo de la noticia

Rogers —como es conocido en el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), institución donde labora, empleo que le fue ofrecido por el gobernador Jesús Aguilar Padilla— habla para EL DEBATE sobre cómo recibió la noticia de la muerte de Geno, como la recuerdan con cariño su familia y sus amistades: “Ese día, ella me pidió que le hablara, porque posiblemente se podría quedar dormida, y le hablé, del cual me arrepiento de haberle hablado”.

Dijo que al principio él se culpaba, pero también estaba la responsabilidad, y ella era muy cumplida con sus responsabilidades. “Le hablé a la hora que ella me dijo; se alistó, y salió de la casa, y no caminó más que algunos treinta metros cuando se regresó, y le abrí la puerta, y se mete. Al momento que se quita la chamarra que traía puesta, y dice: ‘Con este calor que me dio, ni ganas me dan de ir’”.

Rememorando ese día, Guillermo piensa que tal vez Genoveva tenía algún presentimiento, ya que salió muy pensativa, por lo que le dijo que si no tenía ganas de ir, que no fuera; pero ella le contestó que “le iba a hacer un paro” a un compañero, que no le tocaba, pero “que le iba a hacer el paro”.

Rogers, quien también fue paramédico y miembro del Cuerpo de Bomberos en algún momento, recuerda esa mañana, y comparte con un nudo en la garganta que, antes de irse, su hija le dijo a su mamá: “Amá, que no entren los plebes a mi cuarto porque dejé un vestido en la cama, y no quiero que me lo arruguen, porque ya que vuelva de mi turno voy a ir a una fiesta”, y así quedó... nunca volvió por él, nunca volvió a ponérselo.

Al día siguiente de los hechos, compañeros montaron un altar. Foto: El Debate

Dos horas después de que María Genoveva saliera de su casa, quien a sus 20 años de edad cursaba la carrera de Derecho, la noticia que recibió por celular fue cruda y desgarradora. Guillermo dice que ese día nunca lo va olvidar. Recuerda que, cuando intentaba estacionar su vehículo en un centro comercial, recibió una llamada del teléfono de Genoveva, el cual puso en altavoz y se lo pasó a su esposa, al momento que le pregunta: “¿Qué pasó, hija? ‘No, don Guillermo, de eso le quiero hablar, acaba de pasar una balacera, y mataron a la Geno’. Así, de esa manera me lo dijeron”.

Afirmó que, al escuchar la fuerte noticia, su esposa arrojó el celular y salió corriendo, por lo que casi la atropella un camión. Desde entonces, la madre, María Genoveva —quien lleva el mismo nombre que su hija— ha presentado deterioro de su salud ante la pérdida de la más pequeña de sus hijos.

La depresión que siente la ha atrapado, vive con los recuerdos, y esta pérdida no la ha superado, revelando Rogers que él tampoco ha superado esta tragedia, pero que con su trabajo aminora un poco el dolor.

Su mirada se pierde entre el recuerdo y la realidad, y, sin poder contener su respiración, se atraganta con el dolor al mencionar que su esposa le confía que ya no aguanta y que se quiere morir: “¿Cómo crees que me siento cuando me dice eso? Yo también ya no aguanto”, afirma, al señalar que la salud de su señora se ha quebrantado, denotando la necesidad de que le hace falta ayuda profesional, pero que esos son gastos que no puede sufragar.

Apoyo gubernamental

Al conocerse la noticia del asesinato que cimbró internacionalmente a varias naciones, los Gobiernos federal y estatal se acercaron a la familia Rogers Lozoya para brindar apoyo y asesoría sobre el caso.

La directora general del DIF federal, por órdenes de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que en ese entonces fungía como la presidenta de la institución, dio instrucciones precisas para que Cruz Roja Internacional se hiciera cargo de sufragar todo lo que implicara gastos del sepelio. Por su parte, la Administración estatal, que encabezaba Jesús Aguilar Padilla, le ofreció trabajo a Rogers como un apoyo.

Socorristas de varios municipios realizaron marcha en protesta por el aberrante crimen. Foto: El Debate

Se tiñe de rojo el centenario de Cruz Roja

Precisamente cuando la benemérita institución cumplía sus cien años de servicio se registró el lamentable crimen condenado a nivel mundial, y sería aquí en Culiacán, Sinaloa, donde se sellara con sangre el natalicio. Diferentes países del mundo lanzaron su condena ante el lamentable suceso. Tras conocerse la tragedia, naciones enviaron sus condolencias a los padres de la paramédico y a Cruz Roja Sinaloa. Además, por medio de tuits, faxes y otros medios exigían la pronta investigación y el esclarecimiento del caso.

Del 2010 a la fecha, no ha habido mucho cambio de la situación de la loable institución, como la falta de seguridad policial en las bases y para los socorristas que cada día enfrentan peligros al acudir a prestar un servicio de auxilio, tal como lo mencionan el administrador de Cruz Roja y Guillermo Rogers.

El padre de Geno indica que después de que pasara la tragedia, autoridades de Gobierno y de Cruz Roja realizaron una reunión para analizar la situación de inseguridad que prevalecía, y se acordó que se brindaría seguridad a las instalaciones de la benemérita institución, pero, a diez años del atentado, hasta el momento esa seguridad no ha llegado.

Fatídico 28 de febrero

Corría el sexenio federal de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y el último año de Gobierno de la Administración del Gobierno de Sinaloa, a cargo de Jesús Aguilar Padilla (2005-2010), cuando se registró la muerte de Genoveva.

Fue esa mañana del domingo 28 de febrero cuando Adán N., de 27 años de edad, había sido baleado minutos antes por presuntos sujetos armados sobre la avenida Álvaro Obregón, principal arteria vial de Culiacán. Según archivos periodísticos, el afectado era perseguido cuando viajaba a bordo de su vehículo desde el fraccionamiento Los Ángeles para darle muerte, pero solo quedó malherido, y por sus propios medios se dirigió a Cruz Roja para pedir auxilio.

En esos precisos momentos, cuando ingresaba a la institución, los presuntos delincuentes le empezaron a disparar de nueva cuenta para rematarlo, pero en el segundo fallido intento asesinaron a Genoveva, quien en esos momentos se encontraba como radioperadora dentro de un cubículo que daba hacia la calle.

Los delincuentes, al percatarse de lo sucedido, abandonaron la misión de ejecutar a su víctima, mismo que fue atendido y trasladado a otro hospital para que recibiera atención de dos heridas de bala. Por un par de días, socorrista realizaron un paro en protesta de la muerte y la falta de seguridad para los compañeros.

El destino de presuntos involucrados

En el submundo de la delincuencia hay un verso que reza: “Si estás en la lista negra, ni Dios padre te salva”, y eso se cumplió con los involucrados en los hechos donde muriera María Genoveva.

Adán N., quien era el hombre perseguido, luego de sanar sus heridas al estar internado y bajo resguardo policial, el mes de abril de ese mismo año se quedó sin protección de la Policía, y al regresar a su vivienda, ubicada en el poblado de El Pozo, Imala, fue ejecutado por un comando armado en la madrugada.

Durante el atentado, los presuntos delincuentes le arrojaron granadas de mano, la cuales estallaron, y posteriormente lo aseguraron con disparos de arma larga.

Datos periodísticos detallan que el mes de septiembre del 2012, Jesús Uriel N., alias el Trusas, fue detenido por la Policía Ministerial en la colonia Tierra Blanca, presuntamente en posesión de un arma calibre .9 milímetros, la cual traía abastecida con ocho cartuchos. Este sujeto fue acusado de ser el autor intelectual de la muerte de María Genoveva.

El presunto homicida fue recluido en el Centro de Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en Culiacán, con el fin se proseguir con su proceso penal, a la espera de ser juzgado por el crimen de la socorrista, con base en las pruebas.

El 2013, nueve meses después de que fuera arrestado, fue localizado colgado, presuntamente con una extensión en una de las protecciones de la carraca 22 del penal de Aguaruto.

Orgulloso

“Para mí es un orgullo muy grande de que perteneciera a Cruz Roja, y me sentiría orgulloso de que siguiera yendo; y si estuviera viva yo no le quitaría la intención”: Rogers

Cruz Roja, sin seguridad en instalaciones

Hoy se cumple una década sin Genoveva, la socorrista de Cruz Roja que perdiera la vida a consecuencia de una bala perdida, luego de que pistoleros trataran de rematar a un paciente en las instalaciones de Cruz Roja del sector centro. Desde entonces, se pensó en mantener resguardadas dichas bases con personal de Seguridad Pública, pero desde hace un año no se cuenta con guardias las 24 horas.

El administrador Érick Montoya González destacó que, pese a que están en estrecha comunicación con las corporaciones policiales, se les respondió que, al solicitar de nueva cuenta el servicio, de momento no cuentan con personal para mantener fijo a por lo menos un elemento preventivo.

Ante esto, pidió apoyo para que por lo menos en fines de semana o cuando sean operativos como Semana Santa y fin de año se refuercen las áreas de hospitales, entre ellas las prehospitalarias, como lo es Cruz Roja.

Érick Montoya les pidió que no se olviden de la benemérita institución, que lo único que hace es brindar apoyo humanitario a quien lo necesite los 365 días del año, las 24 horas del día, con casi 90 mil servicios de urgencias al año tan solo en lo que corresponde a la ciudad de Culiacán.

Manifiesta que la parte más compleja es en la sala de Urgencias.