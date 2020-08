Difícil inicio del ciclo escolar para familias de Eldorado, Culiacán

Sinaloa.- Muy difícil la tienen muchos padres de familia en la sindicatura de Eldorado, municipio de Culiacán, para que sus hijos puedan continuar con su ciclo escolar. “Una mujer me dijo que el primer día gastó 150 pesos de crédito en el celular y dijo que así no iba a poder”, comentó el síndico Jesús Alberto Camberos Castro.

En esta sindicatura son al menos 12 comunidades las que no cuentan con el servicio de internet o, si lo hay, es muy mala la señal porque están muy lejos de las antenas; en otras comunidades en donde sí hay servicio, se carece de la tecnología como celular, tabletas o computadoras; hay habitantes que solo usan ‘lamparines’.

De acuerdo con el síndico, se requiere que pongan un centro de concentración equipado y con internet en donde los niños, con todas las medidas de prevención, pudieran hacer las tareas.

Algunos padres van a buscar que les entreguen cuadernillos o les den otra opción para que sus hijos sigan con el ciclo escolar; de lo contrario, no podrán seguir.

Preocupación

Agustín Armenta, comisario de Las Arenitas, comentó que son muchos los padres de familia que le han dicho que no podrán que sus hijos continúen con el ciclo escolar. En este campo pesquero hay sólo un servicio de internet, pero falla mucho y hay familias que no pueden pagarlo. Si bien, algunos estudiantes van a tomar clases por televisión, los maestros les encargan tareas por los grupos de WhatsApp.

El no tener internet los limita mucho, porque si los niños no entienden algo, no pueden investigarlo.

Además, muchos se quedan solos, sobre todo los hijos de madres solteras, ya que ellas salen a trabajar; y si no lo hacen, no comen. Para el comisario, una solución en esta comunidad sería que se hicieran dos turnos en la escuela.