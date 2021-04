Dignificar a la policía municipal de Culiacán, propone Ely Montoya

Sinaloa.- La seguridad pública es uno de los reclamos más urgentes en las colonias, comunidades y sindicaturas de Culiacán y para mejorar voy a dignificar a la policía dotándolos de equipo, patrullas, capacitación y mejores condiciones de trabajo, aseguró Ely Montoya.

La candidata a presidenta municipal de Culiacán por Movimiento Ciudadano, subrayó que lamentablemente la inseguridad es un problema que aqueja a todas y todos los culiacanenses.

“El viernes tuve un encuentro con vecinos de la colonia Guadalupe que me comentaron pidieron a Ferreiro los atendiera para plantearle el problema de la inseguridad, no los recibió, no hubo diálogo, solo sordera”, expuso.

Puntualizó que es indispensable dignificar a la policía, dotar de herramientas necesarias a los elementos para que puedan realizar bien su trabajo y por supuesto reconocer su labor.

“Debemos poner más atención en las políticas de seguridad acompañadas de capacitación, adquisición de equipo y dignificación de la actividad policiaca para combatir de manera efectiva la delincuencia y brindar más tranquilidad a la ciudadanía”, dijo.

Ely Montoya aseveró que definitivamente a la policía se le debe apoyar porque evidentemente no tienen los recursos necesarios. “Se requiere invertir en capacitación, vehículos, armas, e incrementar sus sueldos para mejorar sus condiciones de vida”, apuntó.

Una estrategia que se relaciona con este tema es la necesidad de crear más espacios deportivos para lo que existen terrenos disponibles. “Esta administración ha abandonado los espacios públicos de las colonias populares, comisarías y sindicaturas. En mis recorridos he visto canchas de basquetbol sin tableros, campos de futbol sin porterías y diversos campos deportivos inundados por el monte”, lamentó.

Ely Montoya estableció que como alcaldesa rehabilitará de inmediato las canchas deportivas y creará nuevos espacios deportivos en la periferia de la ciudad.

Más adelante enfatizó que otro lamento común de la gente es el pésimo servicio de recolección de basura y que nadie sabe a qué horas pasan los camiones recolectores.

“Vamos a adquirir más camiones y en un sitio web pondremos los horarios de recolección para que toda la ciudadanía tenga la certeza de la hora en que pasará por su hogar el camión recolector de la basura”, explicó.

Finalmente aseguro que es el momento de las mujeres. “Las mujeres somos responsables, trabajadoras y en lo personal soy transparente, honesta, gestora incasable que desea construir un Culiacán progresista con mayores y mejores oportunidades para todas y para todos”, concluyó.