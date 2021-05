Dignificar su trabajo, piden vendedores ambulantes del centro de Culiacán

Sinaloa.- Al encontrarse aún el sector comercial entre las cenizas de la reactivación económica, se requiere dignificación para los trabajadores ambulantes del centro de Culiacán, solicitó Laura Quevedo presidenta del bloque de vendedores ambulantes.

Asimismo recordó que la mayoría de las personas que integran al bloque de vendedores son personas de la tercera edad, quienes cuentan con muchísimos años trabajando en el centro y actualmente están enfrentando las limitaciones que se les han implementado por la pandemia.

"Lo que queremos ahorita es sacar al centro de las cenizas económicas que dejó la pandemia, y que nos dejen trabajar", reiteró.

Recordó que entre los conflictos que se ha enfrentado el sector, en específico los comerciantes que integran el bloque de vendedores ambulantes, es que han sido atacados en reiteradas ocasiones por los comercios establecidos, mismos que han buscado sacarlos del primer cuadro, y además no se cuenta con apoyo del ayuntamiento para seguir desarrollando su trabajo.

"No vamos a cumplir antojos, no vamos a estar jorobados, ni vamos a cumplir caprichos, porque la postura de ellos es una postura egoísta y soberbia en contra de los vendedores ambulantes, que todos lo que queremos es trabajar, algunos lo han hecho llegar a los 30 o 40 años trabajando en el centro de Culiacán, nosotros no somos nuevos", reclamó.