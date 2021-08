Diputación Permanente convocará este jueves a la aprobación de la Ley de Protección Animal

El Congreso del Estado confirmó que este jueves someterá al Pleno de nueva cuenta el decreto 581 que corresponde a las reformas a la Ley de Protección a los Animales, que incluye la prohibición de los espectáculos de la tauromaquia, que fue aprobado el pasado 28 de enero, así como será incluido en el orden del día la aprobación del retiro voluntario del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Enrique Inzunza Cázarez para una primera lectura.

José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que también los diputados contemplan votar dentro de esta sesión una reforma a la Ley de Salud, en cuanto a la obligatoriedad del uso del cepillo y pastal dental en las escuelas; algunas reformas a la Ley de Educación y se va a elegir al titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE).

Explicó que se rechaza el veto aplicado por el gobernador al decreto 581, de conformidad a los elementos del análisis que surgieron en el foro virtual que se realizó con los diferentes sectores, que va en el sentido de que no se aceptan las observaciones realizadas por el Ejecutivo estatal, respecto a la prohibición de la tauromaquia.

“Aquí en Sinaloa no hay esa tradición y no pinta esa actividad, ni como fuente de economía no representa nada prácticamente”, ratificó.

Romero López comentó que hay dialogo con los coordinadores de los grupos parlamentarios y se está solicitando el respaldo para alcanzar la mayoría calificada con 27 votos.

Precisó que cuando se sometió a votación el dictamen de las reformas a la Ley de Protección Animal se alcanzó el voto unánime de 31 diputados, que no sería una novedad llegar a este acuerdo.

Respecto al dictamen de retiro voluntario de Inzunza Cázarez, comentó que será hasta el viernes 20 de agosto cuando se vote durante la sesión extraordinaria.

Leer más: En Sinaloa se han creado 36 mil nuevos empleos, pese al impacto de la pandemia de Covid-19

Entre los exhortos de urgente resolución que ya llegaron a la Jucopo, se encuentra la solicitud del diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, en cuanto a la situación que se está viviendo en el interior del penal de Aguruato.