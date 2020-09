Diputada de Morena condena falta de investigación de las mujeres calcinadas en Culiacán

Culiacán.- Ni protocolo Alba ni Alerta Amber fueron activados por la desaparición de las dos menores de edad que fueron encontradas calcinadas anteayer en una sindicatura de Culiacán, reprochó la legisladora de Morena, Francisca Abello Jorda.

La presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Familia del Congreso local, reiteró que por falta de denuncia por parte de los familiares de las menores no se procedió a iniciar a una investigación temprana sobre las jóvenes, por lo que enfatizó la importancia de denunciar a sus desaparecidos.

"No les aplicaron porque la familia no denunció, resulta que ninguno de los dos protocolos ni Alba ni Amber se ha aplicado pero no sé aplicaron porque la familia no denunció, tienen que hacerlo, no esperarse a tener noticias", manifestó.

Dijo que, el asesinato de las menores es un acto de crimen atroz que urge el actuar de la fiscalía para que investigue y de con los culpables de tal acto.

"Es un crimen atroz porque son dos menores, es una verdadera locura este crimen se tiene que llegar a las últimas consecuencias", manifestó