Diputada del PRI pide certeza jurídica a sector agrícola en Sinaloa

Culiacán.- Con el objetivo de dar seguridad jurídica a los productores agrícolas, transportistas y acopiadores, la diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela hizo un exhorto ante el Congreso del Estado, con el fin de que se atienda las diversas problemáticas a las que enfrentan.

La Deisy Judith anunció que presentará una iniciativa de ley de acopio de granos y semillas para el Estado de Sinaloa, con el fin de que se legisle todo lo relacionado con la cadena de producción-acopio y se dé una respuesta a las necesidades que son planteadas no solo por los productores agrícolas, sino por todos aquellos actores que intervengan en esta cadena.

En encuentro con productores la diputada encontró las siguientes problemáticas; sistemas de pesaje y básculas no calibradas, el centro de acopio no permite que el centro de acopio sea testigo del pesaje de su cosecha, el acopiador no garantiza el pago de la cosecha al productor agrícola, y no cuenta con una fianza jurídica. Así como que no existe una figura pública que intervenga en las disputas originadas en la cadena de producción y acopio, entre otras.

“Es necesario regular la relación de confianza que se tiene entre los diferentes actores que intervienen en los procesos de producción, evitando los robos en despoblado, abusando de la confianza de los productores y transportistas en la cadena de producción” expresó.

La legisladora ha propuesto la creación de un Consejo Consultivo para regular el acopio de granos y semillas para el Estado de Sinaloa, siendo esta iniciativa una petición sentida primeramente de los productores del Valle del Carrizo , sumándose a ella productores de todas las regiones de esta entidad federativa.

En representación del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela exhortó a las diputadas y diputados de la 64 legislatura a que revisen y analicen esta iniciativa y así responder de manera responsable a los productores agrícolas sinaloenses.

