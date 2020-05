Diputada pide tarifas justas de energía eléctrica para Sinaloa

Sinaloa.- Debido a la gran problemática que se tiene en Sinaloa, por los altos cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad, la diputada local del PRI Guadalupe Iribe Gascón señalo que “La solución de fondo y definitiva al grave problema de los altos cobros por el servicio de energía eléctrica, es contar en Sinaloa con una tarifa más justa”.

La legisladora señaló que la ciudadanía tiene toda la razón al manifestar su inconformidad e indignación, de estar molestos, porque los recibos de la energía eléctrica están llegando a las casas y comercios con un incremento estratosférico, del 200% y hasta del 300%.

“Estos aumentos en el cobro no son justos, no tienen explicación ni justificación. Algo extraño está pasando en la Comisión Federal de Electricidad, y ojalá no sea un afán recaudatorio irregular”, advirtió Guadalupe Iribe.

La integrante del Grupo Parlamentario del PRI cuestionó la falta de sensibilidad de la CFE, al aplicar estos aumentos y cortes del servicio de energía eléctrica en el marco de la terrible pandemia del coronavirus, donde mucha gente no está trabajando y no cuenta con recursos para el pago de los recibos.

Iribe Gascón mencionó que “Es muy bueno el subsidio temporal que se otorga por el servicio de energía eléctrica, y está bien que se otorguen prorrogas para el pago de los recibos, pero eso no resuelve de fondo el problema. Lo que los sinaloenses necesitamos y demandamos son tarifas justas, que terminen con la incertidumbre que padecemos todos los años por no saber si habrá o no subsidio y cuánto tiempo durará el beneficio”.

La legisladora priísta recordó que en mayo del 2019, hace ya un año, el Grupo Parlamentario del PRI propuso al pleno del Congreso del Estado un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para solicitar a la CFE el cambio a la tarifa IF y su aplicación generalizada en todo el estado, que fue rechazado por la mayoría de Morena.

La diputada del PRI subrayó que las condiciones de humedad, la sensación de calor y las altas temperaturas que en promedio registra Sinaloa en la mayor parte del año, justifican plenamente este cambio en la tarifa.

Guadalupe Iribe anunció que una vez que el Congreso del Estado reanude sesiones, el Grupo Parlamentario del PRI presentará de nuevo un Punto de Acuerdo para solicitar el cambio de tarifa.

“Esperamos contar ahora sí con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, porque esta lucha por tarifas justas es de interés de todos los sinaloenses, y no debe tener colores; es una lucha que debe unirnos a todos, a los legisladores locales, a los diputados federales y senadores, al gobierno del estado y los municipios, a los empresarios y a toda la sociedad”, dijo la legisladora priísta.

