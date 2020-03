Diputadas de Sinaloa analizan la propuesta para Ismujeres

Sinaloa.- Mientras que el grupo parlamentario del PAN se pronunció a favor de la propuesta del gobernador para que Eva Joaquina Guerrero Ríos sea la nueva directora del Ismujeres, las legisladoras del PRI y Morena consideran pertinente analizar el perfil de la candidata antes de definir una postura sobre su elección.

Al ser entrevistadas sobre el tema, las legisladoras Roxana Rubio, del PAN; Mónica López, del PRI, y Flor Emilia Guerra, de Morena, estas dos últimas integrantes de la Comisión de Equidad de Género y Familia, observaron que les falta conocer la trayectoria y perfil de Eva Guerrero.

Falta de transparencia

Roxana Rubio y Flor Emilia Guerra coincidieron en que la elección del Ejecutivo estatal no fue transparente y no cumplió con las expectativas que los organismos y activistas tenían luego de que la ratificación de la directora, Reyna Araceli Tirado Gálvez, fuera negada por el Congreso del Estado.

La panista manifestó que lo ideal hubiera sido que se dieran a conocer los 20 perfiles de las candidatas que se inscribieron; sin embargo, manifestó que es muy probable que el PAN dé el voto de confianza a la nueva propuesta, puesto que el principal objetivo era quitar a la anterior directora por falta de resultados.

En cambio, la morenista expresó que, a pesar de no contar con una postura definida en relación a Eva Guerrero, sí es consciente del rechazo que ya se ha expresado por diversos colectivos de activistas, por lo que de forma responsable deberá analizar profundamente la propuesta una vez que llegue a la Comisión.

Dijo que la decisión del gobernador debió ser consultada previamente a los colectivos de mujeres y activistas.

La priista Mónica López tampoco definió su sentido del voto en la comisión, porque primero analizará el perfil de Eva Guerrero; sin embargo, ella sí respalda que el proceso de elección se dio conforme a ley y que se necesita hacer reformas para que el proceso cambie y atienda a la opinión de la población.

PAN: ‘Hay que dar voto de confianza a lo que viene’

“Nos deberían haber dado el currículum de todas las aspirantes... Como partido, al final de cuentas no estábamos de acuerdo con la anterior directora y votamos en contra. Es muy probable que la apoyemos nosotros. Lo único que nos importaba era que sacaran a la anterior, porque no estaba dando resultado. Hay que darle el voto de confianza a lo que viene, no tenemos nada en contra de Eva Guerrero ni ninguna alguna otra aspirante, pero sí hubiera sido correcto que conociéramos todos los perfiles”.

Morena: ‘Se siente el rechazo, pero se va a analizar’

“En el ambiente hay un rechazo, pero debemos ser responsables con ello. Ahora sí queremos echarnos un clavado al expediente, ver cuál es el respaldo que tiene ella... Yo pensé que con la postura que dio Morena de no ratificar, y al ver la demanda de la convocatoria, de ahí se iba a hacer un análisis y agarrar al mejor perfil. Desconozco los motivos para su elección, entonces, debemos analizar cuál es su perfil, aunque reconozco que ya en el ambiente hay un rechazo”.

PRI: ‘La elección se hizo conforme a la ley’

“Hay que revisar. El gobernador debió haber hecho su diagnóstico. Quiero pensar que ya se hicieron las evaluaciones entre los perfiles de la convocatoria... Hay que tener bien claro que la ley está fundamentada al definir la forma de designación, y en ningún momento se dice que el proceso es público. Está hecho conforme la ley, no está faltando en ningún paso a ello. Debemos hacer reformas a los marcos legales para que el procedimiento sea más fortalecido”.