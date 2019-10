Diputado afirma que hubo más muertos por balaceras

Sinaloa.- Sobre las cifras oficiales que las autoridades han declarado como resultado de la balacera de Culiacán, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, Mario Rafael González Sánchez, afirmó que existe gran opacidad, pues la suma de heridos y muertos que reportan no es real.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, fueron 13 los fallecidos, y tienen cuatro carpetas de investigación por civiles lesionados.

El diputado del PT, dijo que fueron muchas las personas que resultaron heridas y fallecidas que no están siendo contabilizadas por las autoridades de salud, ni por las de seguridad, pues él mismo tiene conocimiento de ciertos casos que no los encuentra en la postura oficial de Gobierno.

Además, sostuvo que las cifras que se han dado son datos alegres de las autoridades para no difundir la trágica realidad y que se ha mentido sobre ello: “Tenemos más muertos. No considero que sean once, como se ha dicho, y son más heridos. Estas son cifras alegres. Yo siento que no tenemos por qué mentir. Hay que decir la verdad. Los hechos, como son; las narrativas como son, sin miedo, sin temor”, indicó.

Policía en coma

Detalló que tiene conocimiento de que hay un policía en estado de coma por un impacto de bala en el estómago y otros dos que también se encuentran en estado crítico de salud; sin embargo, las autoridades no informaron sobre ello.

González Sánchez, agregó que aún existe gran opacidad en tanto al número de policías que participaron en reacción del operativo para la captura del hijo de “El Chapo” Guzmán, por lo que dudó de la veracidad del secretario de Seguridad, quien afirmó que las cámaras de seguridad del C4 del sector Tres Ríos no funcionaban, por lo que no tienen material para actuar en la identificación de sujetos responsables del tiroteo: “No me consta si estaban o no los 75 elementos que dijeron, lo que sí sé es que en el lugar del enfrentamiento eran muy pocas unidades, y además el de que las cámaras no funcionan misteriosamente es de no creerse”, precisó el legislador.