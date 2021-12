Diputado presume carta de no antecedentes penales y dice que Estrada Ferreiro está obsesionado con él

Sinaloa.- El diputado Serapio Vargas Ramírez exhibió una carta de no antecedentes penales, luego de que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro lo acusó de ser un presunto delincuente, y aseguró que el edil está obsesionado en él y "parece que está enamorado de mi".

Se quejó de que Jesús Estrada Ferreiro ignora a los diputados para invitarlos a la inauguración de obras, así como no hay ninguna carpeta de investigación abierta en su contra y mucho menos que esté vinculado a proceso por ningún delito.

“Está obsesionado conmigo, no sé si le parezco muy guapo, atractivo y no me puede sacar de su hueca cabecita”, se refirió a las expresiones del alcalde Estrada Ferreiro.

Criticó que el edil desconoce los distritos electorales del municipio, porque en una inauguración de las calles dijo que estaba en el 18 y la colonia Lázaro Cárdenas, en donde se realizó el evento corresponde al distrito 17.

Comentó que “es muy cab…pero delincuente no”, por eso solicitó una carta de antecedentes penales de fecha 17 de diciembre emitida por la Fiscalía General del Estado.

Narró que él cuenta con antecedentes de haber sido detenido en el gobierno de Mario López por tres horas por defender a los pescadores; a habitantes del pueblo de Quila, al participar en luchas agrarias y ha sido citado por bloquear carreteras en defensa de los productores.

Leer más: ¡A disfrutar! Inician vacaciones de invierno para estudiantes de todos los niveles educativos en Sinaloa

“Es una absoluta mentira basado en su obsesión convulsiva hacia mi persona, y lo que voy a hacer es mandarle una foto”, dijo.