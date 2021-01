Diputados acusan a Maribel Chollet y Sergio Torres de uso político de la Secretaría de Pesca

Sinaloa.- Los diputados de Morena y de Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificaron como una como una vergüenza que Maribel Chollet, renunciara a su cargo como Secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa, a horas de cumplir con el compromiso de comparecer ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, para registrarse como precandidata a diputada 23 del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Édgar Augusto González Zatarain, presidente de la Comisión de Pesca, lamentó la inasistencia de Maribel Chollet Morán, titular de la dependencia y acusó que oficialmente se han hecho inversiones en federaciones de cooperativistas, pero que los supuestos beneficiarios niegan de que los hayan recibido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Algo se esconde y es algo fuerte. Hemos venido insistiendo vía oficios y pláticas para una información más completa de cómo había recibido la secretaría y envía un documento que no coincide en nada con lo expuesto por el subsecretario”, observó.

La diputada Alma Rosa Garzón, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, reprochó que pese a haberse programado con mucha antelación esta comparecencia, la ex funcionaria dejó tirado su puesto y no dio la cara ante el Congreso del Estado, mostrando su falta de respeto a esta representación popular. El sub secretario Juan Ricardo Romero Peña, fue el encargado de comparecer en calidad de encargado del despacho.

Argumentó que así lo comprueba no sólo los motivos de la renuncia de Chollet, sino también el paso de su antecesor Sergio Torres Félix, quién dirigió sus esfuerzos a la entrega de huevos y pescado, buscando siempre que el gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo nombrara candidato del PRI al Gobierno del Estado.

Leer más: Necesitamos más mujeres en los tres órdenes de gobierno y en la política: Sergio Torres

“Algo tiene la secretaría de Pesca que en cuatro años de gobierno, tendría en promedio un secretario por año, seguramente porque como lo dijo Sergio Torres Félix, al gobernador no le interesa apoyar a los pescadores, pero tampoco a los agricultores y a los ganaderos. De modo que no hay que ir muy lejos para encontrar a los verdaderos responsables del abandono de estas actividades en Sinaloa”, criticó Garzón.

“Lo más lamentable, es que el Gobierno del Estado incumplió sus propias metas en materia pesquera y violó la Ley de Planeación que ordena actualizar el plan estatal de desarrollo y sus programas estatales en función del plan nacional, y todo porque quienes han sido responsables de la Secretaría de Pesca anduvieron más ocupados en buscar candidaturas que en cumplir sus responsabilidades. Por eso es una vergüenza que la secretaria Chollet haya preferido renunciar que darle la cara al congreso.”, concluyó la morenista.

Leer más: Diputados de Sinaloa avalan informe de egresos de legislatura

José Antonio Crespo, de Morena, acusó que la Secretaría de Pesca no ha cumplido con acciones previstas en la Ley, como asesorar para construcción de infraestructura, adquisición y operación de plantas de conservación y transformación industrial; fomentar la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones, mediante la ejecución de programas de sustitución y modernización de las mismas, y la elaboración de programas de industrialización, comercialización y consumo de productos pesqueros y acuícolas.

“Está fuera de la realidad que se presuma, ya por cuarto año, lo que llama relanzamiento del sector y pondere al mismo tiempo la entrega a los pescadores de mil 414 pesos en seis meses en veda de capturas, lo que francamente resulta una broma o una burla, frente a las exigencias que de manera obvia no se cumplen, menos si no se aplican los presupuestos destinados al sector, como los 20 millones de pesos asignados para el dragado y desazolve que en apoyo a los pescadores ribereños etiquetamos al presupuesto del 2020 desde este Congreso”, criticó el morenista.