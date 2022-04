Diputados acusan a alcalde de Culiacán de no aplicar descuentos

Sinaloa.- El alcalde Jesús Estrada Ferreiro no aplica los descuentos en el pago del agua potable a jubilados, pensionados, adultos mayores o personas con discapacidad, lo que es una violación grave y sistemática a la ley que lo pone en condiciones de destitución, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no concedió la suspensión del acto impugnado en la controversia constitucional y solamente se declaró competente para revisar la norma.

El diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez, y el sin partido Adolfo Beltrán Corrales, impulsores de la reforma al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, afirmaron que Estrada Ferreiro busca vender como un éxito que la Corte dio trámite a este medio de control constitucional.

Meses de revisión

Vargas Ramírez precisó que la SCJN le rechazó la personalidad a Estrada Ferreiro por no acreditar su representación legal del Ayuntamiento de Culiacán, y le admitió la pretensión de la acción de controversia a la síndica procuradora, que cuenta con las facultades, pero no ha resuelto los efectos del decreto impugnado que generó el conflicto.

Leer más: Hasta en las playas van a vacunar contra el Covid-19 en Sinaloa

El diputado Beltrán Corrales explicó que la SCJN no ha entrado al fondo de la controversia y va a revisar lo que ha dicho Estrada Ferreiro de que el Congreso del Estado violentó las atribuciones del Ayuntamiento de Culiacán, y será requerido el Poder Legislativo para que informe de los hechos, lo que llevará meses para la revisión del proceso legislativo de reformas al artículo 50 de la mencionada ley, publicada el 9 de febrero de este año.

Coincidieron que el alcalde está engañando a los ciudadanos, y en meses se conocerá si el Poder Legislativo o el presidente municipal tienen la razón. Estrada Ferreiro construyó una vía alterna para justificar su criterio, porque expone que él no hace descuentos, pero sí condonaciones, que de hacerlo va en contra de la Constitución y se desconoce los beneficiarios.

Reprocha gobernador

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya reprochó que el alcalde de Culiacán esté feliz por afectar a los pobres. Criticó que esté celebrando que la Corte admitiera una controversia constitucional para no aplicar los descuentos del agua.

“Muy mal que Jesús Estrada Ferreiro esté celebrando que la Suprema Corte le esté dando el apoyo a él para que no les dé los descuentos a la gente amolada, empobrecida y vulnerable, que son las personas con discapacidad y adultos mayores, si fuera prudente el alcalde, lo que debería haber hecho es no promover esa controversia constitucional, sino aplicar los descuentos que ordena la ley, ahora celebra, está feliz porque la Corte le da la razón, no es que les dé la razón, lo que hicieron es que la admitieron”, dijo. (Con información de Angelina Corral)

Leer más: La oposición no pinta en Sinaloa, asegura Partido del Trabajo

Los Datos

Beneficiarios

La reforma garantiza tarifas especiales del 50 % a personas adultas mayores y discapacitadas, dijeron los diputados al legislar a favor de grupos vulnerables que están en condiciones de desigualdad y promover el derecho humano de acceso al agua.

Descuentos

La reforma al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarilla del Estado dispone que los beneficiarios de esta ley podrán acceder a ello si sus consumos bimestrales son de hasta 50 metros cúbicos en el consumo doméstico, y cada Ayuntamiento establecerán los requisitos para obtenerlo.