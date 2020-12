Diputados de Morena rechazan a Gerardo Vargas en el partido

Sinaloa.- La bancada de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa se pronunció en contra de Gerardo Vargas Landeros, aspirante a la candidatura a gobernador por Morena, y dijeron que no validan su trayectoria, porque en su partido no aceptan a personajes claves de Gobiernos señalados de corrupción, que seguramente no será favorecido con un cargo de elección popular, afirmó la legisladora Graciela Domínguez Nava.

Principios de Morena

Acompañada de los integrantes de este parlamentario, consideró que la dirigencia nacional de Morena no negó el registro a Vargas Landeros debido a que cualquier persona del pueblo puede ir y no se le cierran las puertas, pero este personaje clave de hace dos sexenios no cumple con los principios que Morena exige a sus militantes.

“Gerardo Vargas Landeros no es morenista. Nosotros, como grupo parlamentario de Morena, no validamos a esta persona, que se quiere hacer pasar por morenista”, insistió en la postura de los diputados locales y agregó que “este señor no corresponde a los principios que promueve la Cuarta Transformación (4T), y estamos convencidos de que no habrá ninguna definición que lo favorezca”.

Domínguez Nava aseguró que el pueblo no acepta a políticos que fueron presuntamente responsables de desvío de recursos públicos, que en la discusión de la Ley de Ingresos y Egresos de Sinaloa tuvieron que etiquetar 300 millones de pesos como parte de un abono a la deuda del Instituto de Pensiones de Sinaloa (IPES), en el cual se señala a Vargas Landeros como uno de los supuestos exfuncionarios que participaron en estos actos.

Caso IPES

La diputada morenista dijo “no sabemos por qué no hay denuncia contra él, pero el pueblo lo sabe y, en particular, los trabajadores que resultaron perjudicados, que es un ejemplo que ilustra, que no puede ser alguien que represente al proyecto de la Cuarta Transformación”.

La postura de Domínguez Nava fue compartida por los diputados, que, reunidos en el Salón Constituyentes, externaron que no obtendrá la candidatura de gobernador por Morena.

Respetar reasignaciones

También, los diputados de Morena pidieron al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel que respete los recursos etiquetados y se ejerzan en su totalidad, como se aprobó en la Ley de Ingresos y Egresos 2021; así como hizo un llamado a los titulares de las instituciones para ajustar sus gastos, apliquen medidas de austeridad y lo destinen a tareas prioritarias.

Destacó que el presupuesto aprobado en la madrugada del viernes tiene una orientación de carácter social y fue respaldado por todos los grupos parlamentario, a lo que se sumó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que los diputados reconocen su voluntad de buscar consensos.