Diputados de Morena y PRI en Sinaloa chocan por iniciativa de crear buzón digital

Sinaloa.- Integrantes del grupo parlamentario de Morena se negaron a respaldar al diputado del PRI, Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización, en la iniciativa para armonizar los procesos de rendición de cuentas vía la herramienta del buzón digital a la Ley General de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que solicitó presentarla en conjunto para dar inicio con el proceso legislativo, que generó un desacuerdo y rompió la armonía en este órgano colegiado en Sinaloa.

Durante la reunión, la coordinadora del grupo parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes Álvarez se pronunció por apoyar la iniciativa que tiene a bien solamente armonizar la ley a la legislación federal, y llamó a sus homólogos a que predomine el consenso como sucede en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que los líderes de las bancadas han firmado diversos proyectos legislativos en conjunto.

El desacuerdo entre los integrantes de la comisión, inició cuando el diputado morenista César Ismael Guerrero Alarcón no respaldó la iniciativa de Arredondo Salas, debido a que argumentó la necesidad de más tiempo para analizar el tema del buzón digital, y que se sumaron Rita Fierro Reyes y Rosiely Sánchez Sánchez, también del grupo parlamentario del partido guinda.

Guerrero Alarcón rechazó que se esté negando a trabajar en conjunto como parte de la Comisión de Fiscalización y le exigió a Arredondo Salas que “no malinterpretara sus palabras y en ningún momento pongas palabras que no he dicho”.

En tanto, que Adolfo Beltrán Corrales llamó a seguir trabajando, pero dijo que desde el inicio estuvo mal planteada y los invitó al resto de los diputados a suscribirla mediante el diálogo y que en el camino se sumaran, porque él apoyará la iniciativa para empujar iniciativas positivas.

Por su parte, Arredondo Salas explicó que en el mes de diciembre presentó en la comisión la iniciativa que busca abonar a un efectivo trabajo, y que el propósito de someterla al análisis de los legisladores constituye hacer más efectivo el trabajo con un buzón digital.

Pidió a más legisladores que tengan la disposición de firmarla, y aseguró que únicamente esta iniciativa tenía el espíritu de aporte, el consenso, colaboración y armonía, que lo llevó a retirar el punto de acuerdo.