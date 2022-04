Diputados de Sinaloa a un paso de definir si habrá juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Las dos solicitudes de juicio político en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, correspondiente a Pueblo Unido por Culiacán y de viudas de policías, en esta semana se tendrán sus dictámenes para ser evaluados por las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sinaloa.

Lo anterior, dijo el diputado Ambrocio Chávez Chávez que se continúa con la revisión de cada uno de los documentos entregados, y que la Dirección Jurídica está a punto de entregar el análisis para ser evaluados por los integrantes de las comisiones involucradas en los agravios que señalan los quejosos, y que la resolución que se tome sea llevada al Pleno de esta legislatura.

Este lunes se realizó una revisión para comenzar a citar a la reunión con diputados, pero aclaró que la solicitud de juicio político de la Federación de Abogados de Sinaloa no fue turnada por la Oficialía de Partes, por no cumplir con un requisito para ser evaluada y por lo consiguiente no la pasan a comisiones para elaborar el dictamen.

Dijo que la polémica generada por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no debería darse, entre los poderes y las personas, y opinó que no comparte lo expresado por el presidente municipal de Culiacán, respecto a las críticas al gobernador y legisladores locales.

Chávez Chávez manifestó que no comparte la forma de dirimir las diferencias y que sean a través de los medios de comunicación, y no en mesas de trabajo o diálogo directo.

En la semana en forma definitiva se van a desahogar las dos solicitudes de juicio político, finalizó el legislador.