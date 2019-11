Diputados de Sinaloa evalúan al alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro

Sinaloa.- A excepción del representante del PAN, diputados locales le dieron el derecho de la duda al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro sobre el desempeño de su administración en el primer año de gobierno.

Comentaron que, aunque el primer edil de la capital sinaloense ha tenido sus errores, deberán esperar hasta que emita su primer informe para conocer a profundidad las actividades de su gobierno y así, destacar las debilidades y fortalezas.

Sin embargo, el diputado el PAN, Jorge Iván Villalobos, calificó como gris y desafortunada la administración de Estrada Ferreiro, pues en materia de obra pública y servicios básicos, no ha logrado subsanar la demanda de la población.

“Prácticamente no vemos obra pública porque su gobierno no tiene proyectos registrados, no se ve orden en el transporte urbano, no vemos movilidad, no vemos que mejore la iluminación, Culiacán sigue siendo una ciudad muy oscura, hay muchas fallas en los servicios públicos municipales, vemos socavones, vemos baches”, dijo.

Por su parte, el coordinador de la bancada priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, coincidió en que, la prestación de servicios y la inseguridad han sido las debilidades del presidente municipal, aunque, reiteró que, será hasta que presente su primer informe cuando podrá emitir una opinión definitiva.

“A partir de lo que hemos observado durante estos meses, sí podemos asegurar que, como todos los gobiernos encabezados por Morena, el de Culiacán no ha cumplido plenamente las expectativas de la sociedad, registra errores e insuficiencias, sobre todo en materia de prestación de servicios públicos, arreglo de calles, alumbrado público, recolección de basura y seguridad”, dijo.

La coordinadora de los diputados de Morena, concluyó que, son los ciudadanos quienes deben opina sobre las gestiones del alcalde y que su postura, se limita a la de la ciudadanía.

“Creo que son los ciudadanos quienes deben de evaluar cada una de las gestiones de los alcaldes, porque lo que uno opine pudiera estar con una subjetividad, yo me atengo a lo que ellos tengan que opinar”, enfatizó.