Diputados de Sinaloa no toman en cuenta para reformas a especialistas de animales

Sinaloa.- Los diputados continúan sin tomar en cuenta la opinión de especialistas para las legislaciones, además de no tomar en cuenta las repercusiones que tendrán a futuro las leyes, mencionó Ernesto Zazueta, Presidente de la Asociación de Zoológico Criaderos y Acuarios, respecto a la aprobación de nuevas reformas del Congreso del Estado de Sinaloa que protegen la dignidad y vida animal.

Comentó que, la iniciativa, debió consensarse más y, además, debieron tener en cuenta las repercusiones de las leyes, por lo que agregó como un ejemplo muy claro de no prevenir las consecuencias de las legislaciones, fue la aprobación de una iniciativa que eliminó a los animales de los circos, en la cual, jamás se previno el final que tendrían los animales en cuestión y muy probablemente no tengan conocimiento de qué pasó con ellos. Esta situación es parecida, es decir, nunca dan importancia a los ajustes que deberían, por no haber involucrado a expertos en el tema.

Señaló que, las legislaciones son temas que deben incluir a las asociaciones y especialistas, y que, en este caso, incluso pudieron involucrar a expertos veterinarios, y recalcó que en la reunión previa a que la iniciativa se legislara, no hubo asistencia de ningún tipo de profesional en el tema.

Mencionó que, la Asociación de Zoológico Criaderos y Acuarios debatió con el Congreso, acerca de la necesidad de implementar foros de discusión con especialistas en el tema, ya que ellos como diputados no tienen la experiencia de las asociaciones y/o fundaciones que siempre han trabajado a favor de la fauna.

Finalmente, agregó que, en el lugar de los diputados, él se hubiera preocupado por el destino final de los animales en el tema e protección, y habría llevado la ejecución de la ley de una manera más concisa, además de realmente preocuparse por los recursos destinados a ésta causa.

