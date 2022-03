Diputados de Sinaloa reprueban a auditora estatal por falta de resultados y cero denuncias de corrupción

Sinaloa.- Los diputados de los grupos parlamentarios del Morena, PAS y el diputado sin partido Adolfo Beltrán Corrales cuestionaron a la titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera, en cuanto a la falta de resultados de las auditorías y de seguimiento a las observaciones, aunado a que no existen denuncias en contra de servidores públicos por presuntos actos de corrupción y tampoco sanciones hacia aquellos que realizan negocios con la entrega de contratos de obra pública en el Gobierno del estado, Ayuntamientos, organismos autónomos y entes públicos.

El priista Sergio Mario Arredondo Salas señaló su preocupación en la interpretación de la ley donde los gobiernos municipales, adjudican e manera directa una proporción importante de los contratos de obra pública, así como la ausencia del manejo financiero equilibrado que genera crecimientos desproporcionados de un año a otro en los pasivos sin fuente de pago en la mayoría de los gobierno locales, comprometiendo el desarrollo futuro de las administraciones públicas y la prestación de servicios públicos de calidad de sus habitantes.

El diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta de Morena advirtió los resultados de la auditorías muestran reincidencias en las observaciones y no se evidencia consecuencias; en particular, en la asignación de la obra pública de manera directa y sin licitaciones, que es muy elevada por ser el segundo gasto de los recursos de los gobiernos.

Al fijar la postura de los morenistas, pidió a Félix Rivera que cumpla con sus responsabilidades, porque no pasa nada con los resultados de la fiscalización.

En el mismo sentido, se pronunció el diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales al asegurar que el informe de la ASE está plagado de reincidencias de las observaciones, en cada uno de los entes público auditados, y puso como ejemplo los hallazgos documentados del municipio de Culiacán, en excesivo gasto en servicios personales, no reintegran los sobrantes de fondos federales, no cobran los cheques votados y se pagó sobresueldo a los regidores.

Por su parte, Gene René Bojórquez Ruiz expresó que: “La falta de resultados no se justifica por falta de personal, ya que tiene a 200 empleados que realizan directamente las labores de auditoría, con muy buenos sueldos a lo que nos lleva a preguntar: ¿Cuántas personas necesita para atender las revisiones y fiscalizaciones que están bajo su responsabilidad? ¿Qué necesita usted para que deje de poner pretextos al momento de solicitarle información y que haga su trabajo con resultados satisfactorios? ¿Cuándo la institución de la que usted es responsable dará resultados tangibles para los sinaloenses?”

Consideró que "los resultados que han presentado no disipan las dudas que se nos han generado por los señalamientos que se han realizado por ciudadanos y algunos diputados, que no existe una programación y planeación eficiente, que se tienen resultados limitados y no cumplen con las expectativas de la sociedad sinaloense".

La diputada Elizabeth Chía Galaviz señaló que lejos de cumplir las metas establecidas en la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, los resultados que han identificado incrementan considerablemente las dudas de un buen trabajo de la ASE, por lo que la experiencia que "estamos teniendo es que estos informes son una repetición de reportes antes presentados”.

"Pareciera que se cuenta con un machote y los auditores sólo llenan los datos faltantes, tampoco nos presenta en sus informes ni existen avances de las observaciones, no hay un seguimiento; por lo que nos hace dudar sobre el seguimiento de debe de llevar el máximo órgano de control en el estado de los entes fiscalizables" agregó.

La auditora estatal dio respuesta a las preguntas de los diputados en la comparecencia de este viernes en el Congreso del Estado, que se prolongó un poco más de tres horas y media, que dejó insatisfechos a Morena, PAS y Beltrán Corrales, sobre el análisis de los informes individuales y el informe general correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2020.