Diputados de Sinaloa se declaran con más certidumbre tras visita de AMLO

Sinaloa.- Con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, los 40 diputados del Congreso del Estado tienen la certeza de que tomarán una decisión apegada a la legalidad, sin presiones políticas y en forma libre en cuanto al juicio político que enfrenta el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Los diputados Adolfo Beltrán Corrales, Pedro Alonso Villegas Lobo y Marco Antonio Zazueta Zazueta coincidieron en que lo que se vio en la gira presidencial fue un respaldo público al gobernador Rubén Rocha Moya.

Enfocarse a su defensa

El diputado sin partido Adolfo Beltrán se refirió al mensaje político que esperaba Estrada Ferreiro de López Obrador, que no lo obtuvo y, con claridad, evidenció que no se mete en este proceso a cargo de la Comisión Instructora.

El alcalde tiene ahora que enfocarse a presentar pruebas y tratar de demostrar que no es procedente el juicio político por la vía legal y no seguir con su campaña de desvirtuar al mandatario estatal y a los diputados, añadió.

Trato frío a Estrada

Pedro Villegas Lobo dijo que López Obrador mostró que primero está el pueblo y no un político como Estrada Ferreiro, prueba de ello es que mostró un trato diferente al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo "Químico" Benítez, que "lo saludó de pasadita, y al de Culiacán ni siquiera se tomó una foto, y eso habla mucho”.

Con seguridad precisó que a la Presidencia de la República le han llegado las noticias y los videos de cómo se expresa Estrada Ferreiro, con soberbia, prepotencia y grosero, que es la cara real y es lo menos que se quiere ver y tenerlo cerca de él, como sucedió en su gira por este municipio.

Para el morenista Marco Antonio Zazueta, AMLO envió una señal de que no se mete en conflictos internos y no quería intervenir en el caso del juicio político que enfrenta el primer edil de Culiacán y dio la explicación de la razón de no dejarlo ingresar al cuartel militar.

"Nosotros no nos hemos equivocado. Lo que se ha hecho, ha sido responsable y atienden a demandas ciudadanas, que está facultado en la ley, y el presidente da el mensaje de que cada quien haga su trabajo, como es su obligación", puntualizó.

Contexto

Un encuentro que no se dio y un alud de críticas

Durante la visita del presidente de la República a Sinaloa, el alcalde de Culiacán bajo juicio político, Jesús Estrada Ferreiro, intentó de manera inútil un encuentro. Lo más que logró fue un saludo y un “mañana nos vemos”. Esto es interpretado por analistas como un deslinde por parte del líder moral de Morena de todo el conflicto que rodea al munícipe.

La visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lejos de dejar beneficio para Sinaloa, es para turistear, coincidieron las dirigentes estatales de los partidos del PRI y PAN. Durante su gira por Los Mochis, las representantes de ambos organismos electorales lamentaron que una vez más, el Ejecutivo federal no traiga obras de alto impacto para la entidad.

“Viene a turistear y a estar en reuniones privadas que yo no sé. El señor debería venir a decir que trae recursos extras por todo lo que está faltando en todos los temas que nos duele como sociedad y no, viene a inaugurar las mismas obras y a hacer reuniones privadas”, sostuvo Roxana Rubio, dirigente del Comité Estatal del PAN. Asimismo, dijo que están en espera de que se cumplan los 15 días del tiempo que pidió López Obrador para dar una respuesta sobre el Culiacanazo.

En tanto, Cinthia Valenzuela, dirigente en Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional, se refirió a la intención del presidente de cambiar de nombre a la zona conocida como “Triángulo Dorado”, considerando que es un tema que está de sobra, cuando existen tantas necesidades sociales.