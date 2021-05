Diputados del Congreso de Sinaloa piden una auditoría a los recursos captados por la cuota liga

Sinaloa.- Ante la denuncia de la diputada Flora Isela Miranda de que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel durante dos años no ha dado respuesta al exhorto del Congreso del Estado de la petición de transparentar el destino de los recursos de la “cuota liga”, el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó que se inicie una auditoría de los montos que se han descontado a los productores agrícolas y de la aplicación que ha hecho la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El grupo parlamentario del PRI a través de Ana Cecilia Moreno respaldó la petición de transparencia de la cuota ejidal que se distribuye en 16 organizaciones de diferentes partidos políticos, mismas que han sido la punta para impulsar los módulos de riego, de fondos de aseguramiento y han trabajado a favor de la comercialización del maíz.

Propuso que se cambie la denominación y que haya una rendición de cuentas, pero en opinión de los priistas, es positiva la existencia de una cuota ejidal.

En tanto, que el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos en su intervención expresó que están agotando los asuntos en cartera, porque se está en la época de reciclar temas y durante dos años no se realizó nada en cuanto a la cuota liga.

Se conoce que este recurso económico se obtiene vía convenio entre el gobierno y sectores campesinos, que recauda la Secretaría de Administración y Finanzas y transfiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en los objetos que están en el documento, por ser recursos públicos con auditables y que no existe una solicitud de iniciar un procedimiento de revisión especial a la cuota ejidal.

El panista consideró que los posicionamientos en el Congreso “son llamadas a misa y nada más faltan las campanadas”, respecto a la queja de la diputada Miranda Leal y planteó que parece que únicamente se están peleando las clientelas.

La discusión entre los legisladores, surgió con el posicionamiento de la diputada Miranda Leal, que recordó que el pasado 29 de noviembre de 2018 presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una propuesta de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución sobre cuota ejidal (cuota liga), expuso que de conformidad a los derechos constitucionales todo ciudadano y los campesinos tienen derecho a la libre asociación, pero a ningún campesino se le puede obligar a pertenecer a alguna organización.

En su momento, expresó que será su libre albedrío quién determine si se organiza o no y por lo tanto a ningún campesino se le puede aplicar cuotas para ser entregadas a organizaciones sociales, algunas sin su consentimiento.

Pidió que el gobierno estaba obligado a conducirse bajo el principio de legalidad que establece las Constituciones Federal y del Estado, que está prohibido llevar aquellos asuntos que están prohibidos en la ley, y el gobierno no puede cobrar cuotas ilegales y tampoco vulnerar los derechos de libre asociación de los ciudadanos.

Miranda Leal dijo que está clara su postura de desacuerdo a los descuentos vía cuotas agrícolas que les han impuesto a los productores rurales de Sinaloa, y en este punto pidió a sus homólogos, que actividades deben de realizar si regulan, transparentan o hacen legal los descuentos.

Explicó que la cuota ejidal son descuentos agregados al impuesto predial rústico, el cual toman como base, para aplicar los porcentajes supuestamente acordados y hacer esos cuadros significa un asalto a la economía y a la bombilla la voluntad de los productores, y este último, no tiene a quien reclamarle y no son impuestos legalmente establecidos y corresponden, reiteró a cobros insconstitucionales, violatorios y inaceptables, al no estar establecidos en el Código Fiscal de la Federación, del Estado y en la Ley de Hacienda local.

Es inaceptable, dijo, que el corporativismo y la afiliación forzosa, que el 5 de octubre de 1995 quedó resuelto que llevó a emitir jurisprudencia, y pese al llamado al Ejecutivo estatal, sigue existiendo opacidad, leyó.