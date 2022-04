Diputados del PAS no están jugando las contras al gobernador Rocha Moya, afirma Gene Bojórquez

Sinaloa.- Los diputados del PAS no les están jugando las contras al gobernador Rubén Rocha Moya, y plantearon que podrían dar su voto a favor del juicio político contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, con base a las pruebas que presente la Comisión Instructora, cuando solicite el desafuero y se solicite la separación del cargo al presidente municipal de Culiacán, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gene René Bojórquez Ruiz.

Aclaró que el haber votado en contra de que se pasara el dictamen de juicio político, no afecta si alguno de los diputados no respaldó en la sesión secreta del pasado 22 de abril, y aseguró que todavía en estos momentos, no tiene este grupo parlamentario, los elementos contundentes para tomar una decisión.

Esperan, explicó que se realicen las diligencias correspondientes dentro del procedimiento y el voto " se va a dar en el momento, en las circunstancias y una vez que se tengan los elementos para poder juzgar".

"No es tema de nosotros que el gobernador, no ha coincidido con el alcalde (Estrada Ferreiro), es distinto y tiene que ver con pesos y centavos del Ayuntamiento, que el presidente municipal alega que dejarían sin fondos a la Junta de Agua Potable para seguir dando el servicio, que es una apreciación válida", manifestó.

Precisó que siguen cumpliendo con las disposiciones legales de una sesión secreta, pero hasta el momento, no pueden adelantar lo que va a suceder en este proceso de juicio político, que se va a dar dentro de la Comisión Instructora, que es la encargada de ver si procede o no en contra de Estrada Ferreiro.

Bojórquez Ruiz defendió la decisión del grupo parlamentario del PAS de votar en la sesión secreta en contra del juicio político, pero insistió que dentro del Poder Legislativo han trabajado en alianza y en apoyo en distintas votaciones, pero a excepción de la legalización del aborto en el estado y lo de Estrada Ferreiro.

Dijo que si el gobernador ocupa del apoyo de los diputados pasistas se le dará y estará pendiente, y "no solamente las manos y el cuerpo meterían por él", que es lo que se está haciendo.