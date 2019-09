Diputados exigen presupuesto para obras pluviales en 2020, Sinaloa

Culiacán.- Dados los casos de inundaciones que se han suscitado en las últimas lluvias, los diputados locales de Morena exigieron al Ejecutivo estatal que integre en el Presupuesto de Egresos del 2020, obras para el mejoramiento y mantenimiento del sistema pluvial, principalmente de Culiacán y Los Mochis.

Graciela Domínguez Nava, Pedro Villegas Lobo y Rosario Romero, evidenciaron que el gobernador ha hecho gastos exagerados en diversas actividades artísticas y publicitarias, así como obras que no atienden las necesidades ni salvan las vidas de la ciudadanía. Todavía persisten las constantes afectaciones por las fuertes lluvias, incluso, en esta semana se cobraron la vida de una joven de 17 años.

“Necesitamos que el gobernador y los alcaldes acepten orientar prioritariamente el presupuesto necesario para atender y proteger la vida de todos, lo que ha sucedido el día de ayer y en diversas ciudades ha dejado claro que no contamos con las condiciones pluviales para soportar las lluvias”, manifestó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Domínguez Nava.

Por su parte, el legislador Rosario Romero se pronunció alarmado por la inexistencia de un Atlas de Riesgo en cada uno de los municipios, y recordó que los gobernantes han informado que tal falta de estudio es debido a la baja disponibilidad presupuestal. “No hay un Atlas de Riesgo.

Se han hecho obras de relumbrón pero no las prioritarias. Tenemos obras como los puentes y las carreteras, que sí son importantes, pero que costaron muchos millones de pesos que podrían ser usados para obras que subsanen todos estos problemas que pasamos”.

Gastos innecesarios

La contratación de la agrupación musical, Banda MS, para el festejo del 16 de septiembre fue un hecho también reprochado por los diputados locales.

Pedro Villegas Lobo argumentó que esos 2.5 millones de pesos podrían ser usados para atender las demandas de inundación y socavones de las ciudades, mientras que Domínguez Nava expresó que era un gasto totalmente innecesario.

“Es momento que como autoridades hay que reflexionar. Que el poco dinero que se tenga no se use en este tipo de eventos que no vienen a garantizar la seguridad de los sinaloenses”, dijo.