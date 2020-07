Diputados exigen vigilancia por alza de precios de medicamentos para Covid-19 en Sinaloa

Culiacán.-Ante la alza en los precios de los medicamentos que sirve para la atender el padecimiento de Covd-19, diputados locales exigieron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor para que vigile y haga cumplir los precios justos de medicamentos en farmacias.

Los integrantes de la Comisión de Protección Civil, manifestaron que, en estos tiempos de pandemia, muchos empresarios de farmacias han exagerado los precios de los medicamentos, incluso de hasta el paracetamol, el cual es básico para cualquier síntoma.

El presidente de la comisión, Eleno Flores, manifestó que, tales incrementos han afectado gravemente en la economía de las familias pero además, sobre todo a las que desafortunadamente han padecido de Covid, pues ante la fata de dinero se quedan en la imposibilidad de comprar los medicamentos y poder atenderse.

Vale mas que se enojen con nosotros varios empresarios, en un domicilio sale de 20 a 30 mil pesos atenderse por covid en casa, en un hospital de gobierno sale barato, pero no te bajan de 100 mil pesos y en un particular se te va de millón pa’ arriba depende, imagínense los que no tienen con estos sobreprecios, como se van a atender, manifestó el legislador del PT.