Diputados llaman a la ASE a discutir programa anual de auditorías a entes públicos en Sinaloa

Sinaloa.- Ante la entrega del informe de las auditorías practicadas a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo que se realizará el 18 de febrero, el Congreso del Estado de Sinaloa tendrá que discutir el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones que está proponiendo la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el cual se van a solicitar incluir revisiones específicas para algunos entes públicos.

Al cuestionar al diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, sobre sus declaraciones recientes como secretario de la Comisión de Fiscalización, pidió a los sinaloenses que juzguen si el priista Sergio Mario Arredondo Salas está haciendo el trabajo adecuado o está simulando que lo está realizando.

“A él no le queda otra, tiene que acompañar, sino se va a ver política y socialmente mal”, en referencia a Arredondo Salas, de quien dijo que lamentaba las expresiones hechas de que la Comisión de Fiscalización no es un escaparate de proyección personal de nadie, y definitivamente tiene que sumarse a la petición en su momento de la remoción de la auditora estatal.

Leer más: Sepyc mantiene diálogo abierto con docentes de Educación Física en Sinaloa

A título personal, aclaró que no tiene ningún problema con el presidente de la Comisión de Fiscalización y no va haber dificultades para trabajar en conjunto dentro de sus actividades, porque se tendrá que respetar la pluralidad y ratificó su posición de que no fue un error político entregar la presidencia de esta comisión al PRI.

Adelantó que únicamente el grupo parlamentario de Morena va a solicitar que se incluya en la agenda institucional, los temas de interés social, situación que Arredondo Salas no podrá limitarlos para abordar algún planteamiento en asuntos generales para votarlos.

Leer más: Se queja Loza Ochoa de que empresario de Culiacán realiza espionaje

Programa de auditorías

El legislador de Morena comentó que existe la posibilidad de incluir más auditorías que las propuestas por la ASE, o en su caso, podrían eliminar algunas y reorganizar el programa anual a las dependencias.