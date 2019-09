Diputados tienen que programarse a mi agenda para asistir: Estrada

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que ya se encuentra listo para comparecer ante el Congreso del Estado por el caso de Alejandra; sin embargo, de programar la fecha un día que su agenda no se lo permita, no asistirá:

Estoy esperando que me digan cuándo, nada más, no es una obligación, pero voy a ir. Ellos ponen la fecha, pero si no puedo, no voy a ir, que me la pongan cuando yo pueda