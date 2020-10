Diputados votan porque no se aperturen los estadios deportivos en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.-Ante la prevalencia de los contagios de covid-19 en el estado de Sinaloa, los diputados locales se pronunciaron en contra de la apertura de los estadios deportivos, tal es el caso de los de béisbol y futbol para realizar la Liga Mexicana del Pacifico y los de torneos de futbol.

Durante la sesión ordinaria de este martes, diputados de diversas bancadas incentivaron el debate sobre la apertura de estos espacios. Aunque en un principio la propuesta fue votar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución propuesto por la legisladora, Karla Montero Alatorre, sin embargo, finalmente la propuesta no fue considerada como tal.

Intereses económicos de por medio y falta de sensibilidad por parte del gobierno en turno, liderado por Quirino Ordaz, fue la principal crítica de los legisladores ante la apertura de los estadios.

“Resulta un evento traumático que los intereses no se percaten de la gravedad de este asunto, propongo que, en tanto Sinaloa no entre en color verde no se permita el acceso a personas a estadios” dijo, Karla Montero, diputada del PES: La legisladora reprobó, la promoción que se la ha dado a las visitas turísticas a Mazatlán, Altata y la asistencia a eventos como el reciente celebrado Cozalazo.