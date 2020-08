Directivos del Aeropuerto de Culiacán no dan respuesta ante denuncia de corrupción

Culiacán.- Ante la denuncia de una extrabajadora por actos de corrupción en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, el periódico EL DEBATE intentó establecer contacto con el personal, sin embargo, no obtuvo respuesta en relación al tema por los directivos del Grupo Aeroportuario Centro Norte OMA.

Desde hace dos semanas, han sido recurrentes los reportes de decomiso de drogas en el aeropuerto de Culiacán y hasta hace pocos días una exempleada denunció posibles actos de corrupción al interior de la administración del aeropuerto, puesto que había sido presionada para permitir el acceso de aeronaves y equipajes fuera de los protocolos de aduanas que se deben de seguir.

Directivos no dan respuesta

Al intentar contactar al personal directivo del aeropuerto, el periódico EL DEBATE, no obtuvo respuesta puesto que al llamar en repetidas ocasiones a las oficinas no contestaron, y cuando lo hicieron manifestaron que no había alguna persona encargada que pudiera dar respuesta públicamente a la situación que atraviesa el aeropuerto.

Testimonio

La trabajadora ya había denunciado a sus jefes superiores, incluso envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre las irregularidades que se percibían en el aeropuerto de Culiacán, por lo que asegura empezó a ser espiada.

Desde cambios de maletas a otros destinos hasta aterrizajes de avionetas no certificadas fueron algunas de las irregularidades que Mara Patricia denunció y nunca se le atendió.

Despido injustificado

Mara Patricia Elenes Sauceda, fue despedida el 30 de junio tras laborar 20 años en el departamento de Aduanas del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Ella misma afirma que fue despedida de forma injustificada luego de negarse a colaborar a una serie de movimientos que no cumplen con los reglamentos aduaneros.

EL 23 de mayo ella presentó síntomas de COVID-19, que le fue confirmado el 28 de mayo. El 30 de junio le hablaron por teléfono para decirle que estaba despedida. Mara indica que aún se encuentra mal de salud y no se ha recuperado del coronavirus.

