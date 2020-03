Director de Las Riberas asegura que los feminicidios no existen

Culiacán.- Luego de que el Ayuntamiento de Culiacán amaneciera manchado de pintura y frases contra la violencia de género y los feminicidios este Día Internacional de la Mujer, el director del Parque Las Riberas, Dan Santos, condenó el acto negando la existencia de los feminicidios en México.

A través de una publicación compartida en su cuenta de Facebook, el funcionario municipal comenzó asegurando que "el día del feminismo" no existe, y recalcó que ninguna fecha en el "calendario mexicano" lo estipula, para luego arremeter contra quienes incurren en "actos de vandalismo como en Halloween" (refiriéndose a las pintas) y posteriormente negar rotundamente que en Culiacán y Sinaloa sucedan feminicidios.

Culiacán no es una ciudad feminicida. Mienten. Sinaloa no es un estado que mate mujeres solo por ser mujeres.

Añade que si bien la violencia existe "no se están matando mujeres solo por ser mujeres, no se mata a nadie por su género, no hay crímenes de odio", negando así rotundamente la existencia de los crímenes de odio.

Foto: Cuartoscuro

Un feminicidio es cuando se ascesina (sic) a una mujer solo por ser mujer, debe de entenderse así y eso en mi país no existe", sostiene.

Más adelante, Dan Santos asegura que la lucha por los derechos de las mujeres "ya es obsoleta", puesto que "ya tienen los mismos derechos que el hombre", y eso -subraya- "fue hace tiempo gracias a mujeres letradas y valientes (nuestras abuelas)".

El funcionario finaliza su publicación diciendo que ya sabe que será objeto de críticas, gran parte de las cuales vendrán de parte de personas a favor del aborto, el cual "es un problema que sí merece atención, merece castigo severo", puntualiza.

La publicación, que viene acompañada de una foto de la fachada del Ayuntamiento pintada con la frase "Culiacán Feminicida" y otra donde se lee "Sinaloa Feminicida", ha recibido decenas de críticas en redes sociales.

Algunos de los comentarios señalan la falta de empatía de Santos, mientras que otros recurren a preguntarle en tono irónico "en qué Culiacán o México vive", ya que la realidad que atraviesa el país dista mucho de sus palabras.

Feminicidios, una realidad aplastante

Hasta noviembre de 2019, Culiacán ocupaba el segundo lugar nacional en feminicidios sólo después de Monterrey, según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana, mientras que Sinaloa se posicionaba como el sexto estado del país en ese delito superado sólo por Veracruz, Estado de México, Nuevo León, CDMX, Puebla y Jalisco.

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Sinaloa fue el estado donde ocurrieron más feminicidios durante el primer mes del 2020 con siete de estos delitos registrados, mientras que en febrero la cifra aumentó a ocho.