Director del Imdem pide no usar todavía los espacios públicos

Mazatlán. Pese a la advertencia de las autoridades de no salir a la calle por la pandemia del coronavirus, muchos deportistas no han acatado el llamado y utilizan los espacios públicos.

Humberto Álvarez, director de deportes (Imdem) en Mazatlán, pide a los deportistas no usar los espacios deportivos por el momento, ya que ponen en peligro su salud por la pandemia. Álvarez comentó que el Covid-19 es peligroso y pese a ello hay gente que no quiere aceptar que es un problema que está presente.

“Hasta que no veamos el daño con un familiar, un amigo, un vecino o un compañero de trabajo, hasta ese momento nos cae el 20 para darnos cuenta que es real”, argumentó Álvarez.

Retiran a deportistas.

“Nos siguen reportando que todavía existe en diferentes zonas, en diversas canchas, niños y jóvenes que siguen asistiendo a los espacios públicos y tenemos que ir a retirarlos. Va personal del instituto (Imdem) a los campos deportivos para hacer recorrido de vigilancia y retirar personas”, dijo el director del Imdem.

Álvarez comentó que mucha gente que asiste a los espacios públicos rebasa al número del personal y tienen que echar mano de la gente de Seguridad Pública y Protección Civil que buscan evitar el problema que se está presentando con la pandemia del Covid-19.

“Les pido a los padres de familia que nos ayuden a evitar que sus hijos se vayan a las canchas, pues no es momento todavía para que podamos salir.”

Álvarez esperará la indicación de los altos mandos del gobierno para definir cuándo regresan a los espacios públicos.

Así volverían

Humberto Álvarez dice que aunque no hay fecha de regreso, se pretende comenzar con dos esquemas.

El primero es salir con el 30 por ciento de las actividades, y el segundo, con el es quema europeo, que es por horarios.

Alberca Olímpica. Será el 31 de diciembre de este año cuando la techumbre de la Alberca Olímpica quede lista, y se espera que la iluminación también esté terminada, informó Humberto Álvarez, director del Imdem.

El funcionario tuvo reunión con los coordinadores por medio del programa Zoom y trataron el tema de la alberca Olímpica, porque al igual que en otras disciplinas, los nadadores ya quieren regresar.

“Platicando con Rafael Arias, coordinador de la Alberca Olímpica, vimos todos lo protocolos de seguridad que tenemos que echar andar, como limpiar bien los baños, poner más cloro al agua y aplicar lo que se requiera en cuanto higiene, para que cuando volvamos a la actividad todo esté listo”, dijo Álvarez.

«Entiendo que los deportistas ya quieren volver a las actividades, pero hay que esperar.»

Humberto Álvarez

Director Imdem