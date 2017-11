Discapacitados continúan batallando al buscar trabajo

Culiacán, Sinaloa.- El problema para que las personas con alguna discapacidad puedan encontrar un trabajo digno continúa latente en el estado.

El sentir por parte de estas personas sigue siendo de restricciones y de discriminación al momento de aplicar para algún trabajo formal.

Limitantes

Tal fue el caso de Alejandro Ruiz, una persona de talla baja, quien con 29 años de edad optó por poner su propio negocio, esto después de ver que por parte de alguna empresa no lo contratarían por sus condiciones físicas, limitante que, dice, solamente llegan hasta el físico. “La gente nomás ve que tenemos una discapacidad, dice que no servimos para el trabajo porque no somos lo suficientemente capaces para estar en un trabajo, pero somos iguales, la limitante es física nada más”, puntualizó.

Entre él y su hermana, quien también es de talla baja, se dedican a sacar copias en el Palacio de Gobierno, en donde ahora ya se observan más personas con alguna discapacidad que se encuentran laborando en el lugar, en comparación con años anteriores, en donde se veía la total restricción a estas personas, aunque recalcó que es necesario que se otorguen mayores oportunidades en puestos de trabajos formales para personas con cualquier discapacidad, ya que no por ser diferente, dijo, se les debe excluir de ciertos lugares.

Y aunque su negocio es propio, ganan apenas para mantener a su familia, y no cuentan con las prestaciones de ley, lo que los hace aún más vulnerables, situación que deben aguantar porque no hay muchas opciones para ellos.

Apoyo

Para combatir este problema y buscar que las personas que cuenten con alguna discapacidad física puedan llevar a cabo ciertas actividades y se les brinde la oportunidad de obtener un puesto de trabajo digno y de manera formal, en el Servicio Nacional del Empleo impulsan programas de inclusión en los que el objetivo es acomodar al mayor número de personas con alguna discapacidad en empresas o en dependencias de gobierno.

El director general, Ignacio Cárdenas Medina, informó que actualmente llevan a cabo el programa Abriendo Espacios, con la finalidad de que Recursos Humanos contrate a estas personas con una mayor responsabilidad y con un mayor conocimiento de los trabajos y labores que pueden realizar en las áreas empresariales.

Tanto a personas con alguna discapacidad, adultos mayores e incluso a padres y madres que cuenten con un miembro de la familia con alguna discapacidad se busca que se les emplee, así como se realizan actividades para integrar a estos grupos a las áreas de trabajo en las diversas empresas, que en su mayoría van enfocadas a profesionistas y en áreas de producción.

El funcionario explicó que dicha colocación se lleva a cabo en empresas en general, a través de las estrategias del servicio al empleo como las ferias, la vinculación laboral, los talleres para buscadores de empleo, entre otras actividades, y a las empresas que acuden a este llamado y emplean a personas con alguna limitante física se les otorga incentivos fiscales por ser empresas incluyentes, para que así puedan continuar contratando a estas personas. Además de que tienen un distintivo de entre los demás negocios que aún no dan el paso de contratación.